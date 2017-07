Một nhóm giang hồ xông vào nhà dân để tìm người chồng nhưng không gặp đã dùng dao đánh vợ. Khi bị người nhà chống trả, một đối tượng đã dùng súng bắn khiến một người bị tử vong.

Sáng 29-7, thông tin từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức truy bắt nóng nhóm đối tượng bắn chết người xảy ra vào tối 28-7.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h tối 28-7, một nhóm đối tượng đến nhà chị Hà tại tổ dân phố 6, phường Ia Kring, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai để tìm người chồng. Tại đây, nhóm đối tượng này đã khống chế, uy hiếp chị Hà hỏi chỗ ở của người chồng. Khi bị chị Hà từ chối, nhóm đối tượng đã dùng dao đánh nhiều cái vào mặt và người chị Hà rồi bỏ đi.

Hiện trường nhà chị Hà, nơi xảy ra vụ án

Sau khi nhóm đối tượng bỏ đi, chị Hà liền gọi điện báo cho người thân trong nhà biết. Nhận được tin, bà Nở (mẹ của chị Hà) cùng một số người trong gia đình chạy đến nhà chị Hà để xem xét sự việc. Khi nhóm người nhà bà Nở vừa đến đầu hẻm thì đụng độ với nhóm đối tượng dẫn đến xảy ra cãi vã, xô xát.

Trong lúc xô xát, nhóm đối tượng đã dùng dao, súng truy sát bà Nở cùng những người đi cùng. Trong lúc truy sát, một đối tượng đã dùng súng bắn về phía người nhà bà Nở khiến một người bị trúng đạn tử vong tại chỗ, một người khác bị thương.

Ngay sau khi gây án, nhóm đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc sau đó được người nhà chị Hà trình báo lên cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an TP Pleiku cùng Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra và tổ chức lực lượng vây bắt nóng nhóm đối tượng.

Sáng 29-7, một nguồn tin của Báo CAND cho biết, vào khoảng 3h rạng sáng cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã bắt được một hung thủ trong nhóm gây ra vụ án trên. Công an tỉnh Gia Lai cũng ra lời kêu gọi các đối tượng còn lại cần sớm ra trình diện để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Văn Thành