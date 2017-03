Thấy nhóm đối tượng có hành vi phá hoại tài sản, trung úy công an phường và bảo vệ dân phố đến yêu cầu dừng tay nhưng bị chém thương tích.

Đêm 6-3, Công an quận Phú Nhuận , TP HCM đang truy xét nhóm côn đồ (chưa rõ lai lịch) dùng hung khí chém 1 công an phường và bảo vệ dân phố (phường 2, quận Phú Nhuận) bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 6-3, người đàn ông (khoảng 31 tuổi) cùng vợ và con nhỏ đang ngồi ăn tại quán ăn trên đường Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận. Lúc này, nhân viên quán ăn có xảy ra cãi vã với một người khác.

Tủ trưng bày thức ăn bị nhóm côn đồ đập vỡ kính

Thấy vậy, người đàn ông này tỏ ra khó chịu, đứng dậy chửi thề mấy câu rồi ra đường gọi điện cho ai đó. Biết có chuyện không hay, nhân viên quán đến xin lỗi vị khách và nói sẽ không tính tiền ăn uống.

Người đàn ông sau đó gọi taxi cho vợ con về trước, còn mình điều khiển xe máy theo hướng khác.

Ít phút sau, bất ngờ người này cùng nhóm người (khoảng 5-6 đối tượng) tay cầm hung khí đi trên 4 xe máy xông vào quán đập phá tủ kính, bàn ghế. Sự việc khiến nhiều người trong quán tháo chạy tán loạn.

Cùng thời điểm, trung úy Bùi Minh Nhựt (Công an phường 2, quận Phú Nhuận) và 1 bảo vệ dân phố đang trên đường tuần tra phát hiện liền đến yêu cầu các đối tượng dừng tay. Không những không chấp hành, nhóm đối tượng còn dùng hung khí chém trung úy Nhựt và bảo vệ dân phố thương tích.

Chém người xong, nhóm côn đồ lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Riêng trung úy Nhựt và bảo vệ dân phố được người dân đưa đến bệnh viện điều trị vết thương.

Nhận được tin báo, Công an quận Phú Nhuận có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra. Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại quán ăn trên, bước đầu công an đã ghi nhận toàn bộ diễn biến sự việc và đặc điểm nhận dạng của các đối tượng.

Tin - ảnh: Sỹ Hưng