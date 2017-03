Ông Nguyễn Văn Đợi,Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn bị nhân viên cấp dưới đâm trọng thương đã tỉnh lại sau gần 1 ngày hôn mê.

Chiều 11-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Bùi Thị Nga (48 tuổi), vợ ông Đợi cho biết chồng mình đã tỉnh lại và thần sắc đã tốt hơn. “Hiện tại, anh Đợi đã tỉnh lại, mắt có thể mở và đã dần có ý thức. Một tay của anh cũng đã cử động được rồi. Tôi và mọi người mừng lắm. Cầu mong anh ấy sớm được chuyển ra ngoài” - bà Nga vui mừng nói.

Tuy nhiên, bác sĩ BV Đa khoa TW Cần Thơ thông báo với bà Nga rằng dù ông Đợi đã tỉnh nhưng chưa thể rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Huyết áp cua ông Đợi còn cao, trong khi lượng oxy trong máu lại thấp nên vẫn phải ở phòng chăm sóc đặc biệt để bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 7 giờ sáng 10-3, ông Nguyễn Văn Đợi- Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn đang làm việc ở cơ quan thì bất ngờ bị cán bộ cấp dưới là ông Trương Văn Ai dùng hung khí lao vào đâm thủng ruột.

Gây án xong, ông Ai chạy về nhà khóa trái cửa, mặc áo giáp vào người rồi cố thủ với một thanh sắt có gắn vật nhọn. Lực lượng Công an huyện Trà Ôn, Công an tỉnh Vĩnh Long đã có mặt để thuyết phục ông Ai mở cửa ra đầu thú nhưng ông này vẫn không đồng ý mà còn dùng hung khí tấn công lực lượng Công an qua cửa sổ.

Đến 11 giờ 45 cùng ngày, lực lượng cảnh sát cơ động đã khống chế được đối tượng và đưa Ai về trụ sở Công an huyện Trà Ôn để điều tra làm rõ. Ông Đợi nhập viện trong tình trạng trên bụng có hai vết thương, trong đó có một vết thương thủng ruột non, một vết thương bị đứt cơ ở tay trái.