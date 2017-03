Sau khi được phẫu thuật để khâu ruột non và khâu gân tay, Trưởng phòng Tư pháp huyện bị cấp dưới đâm gục vẫn còn hôn mê, tiên lượng nặng.

Chiều 10/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Vĩnh Long cho biết bệnh nhân Nguyễn Văn Đợi (SN 1961, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Trà Ôn) nhập viện vào lúc 8h40 phút cùng ngày, theo tin tức trên báo NLĐ.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có 2 vết thương ở bụng sâu 3 cm và 7 cm bị thủng ruột non và 1 vết thương ở cẳng tay trái. Sau khi được phẫu thuật để khâu ruột non và khâu gân tay, bệnh nhân vẫn còn hôn mê, tiên lượng nặng.

Trong diễn biến liên quan, chiều tối 10/3, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra làm rõ động cơ vụ án, theo tin tức trên báo Infonet.

Nghi can Trương Văn Ai bị khống chế sau nhiều giờ cố thủ. Ảnh: VnExpress.

Đại tá Ngân cho biết, bước đầu ông Trương Văn Ai (công chức, đâm trọng thương ông Đợi) khai do mâu thuẫn trong công việc nên đã hành động như vậy. Còn việc mâu thuẫn trong công việc ra sao, như thế nào thì Công an huyện Trà Ôn đang tiếp tục làm rõ.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, tại phòng làm việc của Phòng Tư pháp huyện Trà Ôn, đối tượng Ai đã dùng hung khí đâm ông Nguyễn Văn Đợi thủng bụng.

Ngay sau đó, ông Ai đã trở về nhà mình (đường Thống Chế Điều Bát thuộc thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn), sử dụng các hung khí như kéo dao, gậy sắt cố thủ bên trong, không chịu gặp ai, theo tin tức trên báo Dân Việt.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Trà Ôn và Công an tỉnh Vĩnh Long đã huy động lực lượng đến nhà ông Ai để thuyết phục ra đầu thú nhưng không thành công.

Hiện ông Đợi được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở TP.Cần Thơ. Nguyên nhân vụ việc việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Công Danh (tổng hợp theo tin tức trên báo NLĐ, Infonet)