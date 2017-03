Trưởng phòng tư pháp bị cấp dưới dùng hung khí đâm thủng bụng vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. Còn nghi can gây ra vụ án có dấu hiệu của bệnh tâm thần.

Đến chiều 10/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang tạm giữ hình sự Trương Văn Ai (50 tuổi, ngụ trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) - nhân viên Phòng Tư pháp huyện Trà Ôn để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Đây là nghi can đã dùng hung khí đâm ông Nguyễn Văn Đợi (56 tuổi) - Trưởng phòng Tư pháp huyện trọng thương vào sáng cùng ngày.

Nghi can Trương Văn Ai bị công an khống chế đưa về trụ sở làm việc

Diễn biến mới nhất, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, nạn nhân Đợi nhập viện vào lúc 8h40 sáng cùng ngày trong tình trạng bị thương thấu bụng; ngoài ra còn có vết thương ở cẳng tay trái, nghi do bị đâm. Hiện bệnh nhân còn mê man, tiên lượng nặng.

Theo tìm hiểu, ông Ai đã lập gia đình. Vợ người đàn ông này là giáo viên của một trường cấp 3 trên địa bàn huyện Trà Ôn. Ông Ai trước đây là nhân viên của phòng Tư pháp huyện Trà Ôn, tuy nhiên từ năm 2014, gia đình phát hiện Ai có biểu hiện của bệnh lý tâm thần nên xin tạm nghỉ việc để đi điều trị tại bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Từ sau Tết nguyên đán 2017, bệnh tình của ông Ai có triển biến nặng, khi người đàn ông này đuổi vợ ra khỏi nhà.

Gia đình nhờ chính quyền địa phương đưa ông Ai đi điều trị bệnh, tuy nhiên chưa được giải quyết thì xảy ra sự vụ việc.

Người dân sinh sống cạnh nhà của nghi can Ai còn cho biết thêm, cách đây khoảng 2 năm, con trai của ông này đã nhảy cầu Cần Thơ tự tử.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nơi nạn nhân Đợi đang cấp cứu

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, sáng nay, ông Nguyễn Văn Đợi - Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn đến cơ quan làm việc như mọi ngày.

Khi ông Đợi đang làm việc thì bất ngờ bị cấp dưới là ông Ai dùng hung khí đâm gục tại chỗ. Mọi người nghe tiếng kêu cứu của vị trưởng phòng tư pháp liền chạy đến và đưa ông này vào bệnh viện cấp cứu.

Còn nghi can Ai, sau khi gây án, bỏ hung khí lại gần đó rồi chạy về nhà, khóa các cửa, mặc áo giáp, cầm hung khí là cây sắt nhọn trên đầu có buộc cây kéo rất bén.

Nhận tin báo, Cơ quan Công an huyện Trà Ôn đã đến hiện trường, đồng thời cử cán bộ đến để thuyết phục Ai ra đầu thú. Tuy nhiên, Ai vẫn ngoan cố cố thủ. Lúc này, Công an huyện Trà Ôn đã báo cáo vụ việc lên Ban Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, trực tiếp đại tá Phạm Văn Ngân – Phó giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long xuống hiện trường, thuyết phục Ai ra đầu thú, nhưng người đàn ông này vẫn không nghe.

Đại tá Phạm Văn Ngân đã chỉ đạo lực lượng CSCĐ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xông vào bên trong khống chế thành công nghi can đưa về trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đang gây xôn xao dư luận tại tỉnh Vĩnh Long, đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hoài Thanh