Sau những phản ứng của phụ huynh học sinh liên quan đến phí giữ chỗ, hàng loạt các câu hỏi khác liên quan đến an toàn thực phẩm, quy định bán trú được phụ huynh nêu ra đối với Trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark.

Chảo dầu từng dùng để chiên đồ ăn tại trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark (Ảnh: phụ huynh cung cấp)

Trường hai lần ký cam kết nhưng vẫn còn thực phẩm bẩn

Sau khi Trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark phát đi thông báo về việc sẽ thu phí giữ chỗ 5 triệu đồng/học sinh, nhiều phụ huynh đã phản ứng gay gắt. Từ đó những “âm ỉ” về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm từ trước chưa được nhà trường giải quyết dứt điểm khiến cho “ngọn lửa” phản ứng ngày càng dữ dội.

Trong năm học 2016 – 2017, ban đại diện cha mẹ học sinh đã tổ chức kiểm tra bán trú của nhà trường 3 lần vào tháng 10.2016, tháng 3.2017 và tháng 4.2017. Cả ba lần kiểm tra này đều phát hiện nhà trường chưa thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đợt kiểm tra tháng 10.2016, Hội cha mẹ học sinh phát hiện nhiều sai phạm như: Nhà trường gây khó khăn trong công tác tiếp cận để kiểm tra bếp ăn dẫn đến thời gian kiểm tra quá lâu. Chất lượng thực phẩm, chế biến thực phẩm, phòng ngủ, nhà vệ sinh chưa đảm bảo: Dầu ăn đen, bẩn được chiên đi, chiên lại; nước uống hôi, vẩn đục; xuất hiện chuột, ruồi, muỗi; sử dụng các thực phẩm của nhà cung cấp nhỏ lẻ, lọc gió điều hòa bẩn...

Trên cơ sở đó, ban đại diện cha mẹ học sinh và nhà trường đã họp thống nhất và cam kết rà soát, thay đổi các nội dung tồn tại nói trên: Bố trí cán bộ để tiếp đoàn kiểm tra nhằm giảm thời lượng chờ để kiểm tra là 10 phút; thay đổi và sử dụng các nhà cung cấp thực phẩm uy tín; thuê chuyên gia tính toán lại định lượng thực phẩm theo thực đơn; cải thiện công tác chuẩn bị... nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn. Nhà trường đã kí biên bản cam kết ngày 11.10.2016.

Tuy nhiên, đến tháng 3.2017, Ban cha mẹ học sinh kiểm tra và thấy nhà trường không thực hiện những điều đã cam kết. Cụ thể, đoàn kiểm tra vẫn bị gây khó dễ trong quá trình kiểm tra; vẫn tiếp tục nhập thực phẩm tươi đặc biệt là thịt, cá từ các nhà cung cấp nhỏ, lẻ; chất lượng thức ăn vẫn tệ; vệ sinh vẫn không đảm bảo... Trước các nội dung kiểm tra trên, ngày 16.3.2017, nhà trường tiếp tục kí thêm một bản cam kết khắc phục những tồn tại do ban đại diện cha mẹ học sinh nêu.

Thế nhưng, đợt kiểm tra tháng 4.2017 tiếp tục đem lại nỗi thất vọng cho phụ huynh. Nhà trường vẫn chưa có nhiều động thái khắc phục các nội dung trong 2 lần kiểm tra trước. Ngoài ra, nghiêm trọng hơn còn lô cá nhập từ cửa hàng H.V (chợ Nguyễn Công Trứ) qua kiểm tra nhanh phoóc môn vượt ngưỡng.

Phụ huynh cũng phát hiện thực phẩm được nhập về trường được lấy từ chợ Bún và chợ Nguyễn Công Trứ.

“Rút ruột” khẩu phần ăn?

Trong cả 3 lần kiểm tra, Ban đại diện cha mẹ học sinh liên tiếp phát hiện nhà trường nhập thiếu thực phẩm so với thực tế. Chỉ khi đoàn kiểm tra cân đo, đếm thực phẩm, chỉ ra thiếu thực phẩm gì, số lượng bao nhiêu, nhà trường mới nhập thêm, nhập bù.

Kết quả kiểm tra của Hội đại diện cha mẹ học sinh cho thấy nhà trường nhập thiếu thức ăn so với nhu cầu thực tế

Ghi nhận của đoàn kiểm tra về định lượng thực phẩm cho 1.200 suất ăn theo thực đơn công bố của nhà trường trong ngày 13.3.2017, với 1.200 suất ăn cần phải mua 120kg thịt nhưng nhà trường nhập thiếu 34 cánh gà, 7 kg lườn gà). Các suất ăn trong trường cũng quá ít so với nhu cầu của các cháu và với giá tiền 40.000 đồng/ngày.

Ban đại diện cha mẹ học sinh đã làm việc với một số chuyên gia xây dựng thực đơn, phụ trách tính toán bữa ăn cho bếp ăn tập thể, thì đáng ra với giá tiền 40.000 đồng/ngày, các học sinh sẽ có một bữa ăn với đầy đủ lượng, chất từ các thực phẩm tốt hơn và nhà cung cấp cũng uy tín hơn.

Không chỉ có vậy, theo chia sẻ của một phụ huynh, để được vào trường kiểm tra, có lần phụ huynh đã hẹn từ 5 giờ sáng, nhưng phải đợi đến 6h15 mới được vào vì lý do ngoài giờ hành chính. Việc đưa ra những lý do để trì hoãn, gây khó dễ trong công tác kiểm tra của phụ huynh không chỉ diễn ra một lần khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Chưa dừng ở đó, mới đây, nhà trường chỉ cho 1 phụ huynh vào kiểm tra khiến cho công tác kiểm tra đã khó khăn lại càng khó khăn do số lượng thực phẩm thì quá lớn và trải qua nhiều khâu. Động thái này của nhà trường càng khiến phụ huynh không khỏi nghi ngờ về chất lượng bữa ăn bán trú tại trường.

“Giọt nước tràn ly” khi các vấn đề về an toàn thực phẩm chưa được giải quyết thì ngày 14.4, nhà trường tiếp tục ra thông báo yêu cầu bắt buộc bán trú với 100% học sinh học tại trường. Trong đó, quy định bắt buộc ăn sáng và trưa tại trường.

Được biết trước đó, hiệu trưởng nhà trường đã từng cam kết, nếu để xảy ra những vấn đề trong bữa ăn bán trú của học sinh, không đảm bảo chất lượng giáo dục, hiệu trưởng sẽ từ chức. Tại buổi họp ban phụ huynh ngày 16.4, một số phụ huynh bức xúc đã yêu cầu nếu nhà trường không thể giải quết những vấn đề này, ban phụ huynh sẽ đề nghị hiệu trưởng từ chức như đã hứa.

PV báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Huyên Nguyễn