Những cô gái xinh đẹp nhất đều đã xuất hiện tại buổi casting The Face Việt Nam tại TP HCM sáng nay (12/3).

Rục rịch trở lại trong vừa qua, The Face Việt Nam mùa thứ 2 không chỉ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cư dân mạng mà còn là sự háo hức của nhiều gương mặt tiềm năng mong ước bước vào ngôi nhà chung của chương trình. Đáp lại sự mong đợi đó, việc The Face Việt Nam bất ngờ tuyển sinh song song trực tuyến và casting trực tiếp thông qua The Face Online bất ngờ thu hút một lượng lớn thí sinh đăng ký tham gia trong thời gian gần đây.

Sau buổi casting thành công rực rỡ tại khu vực miền Bắc, The Face Việt Nam tiếp tục có buổi tuyển sinh trực tiếp tại TP HCM sáng nay (12/3) tại Gala Center, Q Tân Bình. Buổi tuyển sinh thu hút không ít sự góp mặt của các thí sinh chuyên nghiệp và không chuyên, mang lại hàng loạt cá tính đa màu sắc cho chương trình năm nay. Bất ngờ hơn, sau khi đăng ký tham gia The Face Online, chị gái Nam Em - Lệ Nam cũng bất ngờ xuất hiện tại buổi casting lần này, cô nàng đến tham dự cùng “người bạn” Bảo Thy, nhân vật từng gây xôn xao trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, hàng loạt người quen showbiz như Trương Mỹ Nhân, Tố Tố (Quán quân Bước nhảy ngàn cân), Thiếu Lan (Next Top),…

Lệ Nam xuất hiện trong hình tượng khá sexy sáng nay.

Cô nàng được người yêu đồng giới chăm sóc ân cần.

Như đã đưa tin trước đó, Lệ Nam quyết định tham gia The Face để tìm kiếm cơ hội trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Cả hai khá thân thiết sau những tin đồn “cơm không lành, canh không ngọt” vừa qua.

Trương Mỹ Nhân cũng là một trong những gương mặt sáng giá của buổi casting sáng nay.

Dù đã được nhiều người biết đến, tuy nhiên, cô nàng vẫn tìm kiếm cơ hội mới cho bản thân tại The Face năm nay.

Ngoại hình xinh xắn cũng lợi thế chiều cao là điểm cộng cho cô nàng tại buổi casting này.

Thiếu Lan.

Quán quân Bước nhảy ngàn cân Tố Tố.

Người mẫu Kim Nhung.

Nhật HưngWindy