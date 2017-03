Ít nhất 33 người thiệt mạng khi liên quân do Mỹ đứng đầu không kích trúng vào trường học được dùng làm trung tâm sơ tán cho những người dân gần thị trấn Al-Mansoura, thuộc tỉnh Raqa, miền Bắc Syria.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 22/3 cho biết, vụ không kích xảy ra rạng sáng 21/3 ở phía Nam thị trấn Al-Mansoura hiện bị tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng kiểm soát. Tổ chức có trụ sở tại Anh này xác nhận 33 người thiệt mạng là những thường dân sơ tán từ các thành phố Raqa, Aleppo và Homs.

Đến nay, chỉ có 2 người được cứu sống. Trong khi đó, nỗ lực đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát đang được tiến hành. Theo một nhóm hoạt động chuyên cung cấp tin tức về các khu vực bị IS chiếm đóng ở Syria, trường học trên là nơi tạm trú của gần 50 gia đình sơ tán.

Từ năm 2014, liên quân do Mỹ đứng đầu đã oanh kích vào các vị trí của IS tại Syria. Hiện lực lượng này đang hỗ trợ chiến dịch đánh đuổi nhóm phiến quân này ra khỏi thành phố Raqa, trung tâm của cái gọi là “Vương quốc Hồi giáo” (caliphate) của IS.

Theo thống kê, cuộc chiến kéo dài 6 năm qua tại Syria đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 320.000 người, đồng thời khiến hàng triệu người phải tha hương. Trong số những nạn nhân thiệt mạng có tới 17.400 trẻ em và 11.000 phụ nữ.

Đầu tháng này, liên quân cho biết các cuộc không kích do lực lượng này tiến hành tại Syria và Iraq đã vô tình sát hại ít nhất 220 dân thường. Tuy nhiên, các nhóm giám sát nhân quyền cho rằng con số này có thể cao hơn nhiều.

TTXVN/Tin Tức