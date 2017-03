Dù có nhiệm vụ tìm ra người hát hay, hát dở, nhưng cây hài xứ Quảng sau khi suy nghĩ chỉ đưa ra kết luận thí sinh rất xinh đẹp.

Tối 4/3, chương trình Giọng ải giọng ai lên sóng tập cuối cùng với hai khách mời Hòa Minzy và Bạch Công Khanh. Nữ ca sĩ về chung đội Trấn Thành – Thu Trang còn quán quân Gương mặt thân quen gia nhập đội Trường Giang – Ốc Thanh Vân.

Trong những tập trước, việc những thí sinh có ngoại hình xinh đẹp, bắt mắt nhưng sở hữu giọng hát thảm họa thường xuyên xuất hiện và thường được 2 đội chơi rất cảnh giác và phát hiện ra từ sớm. Tuy nhiên, "bông hồng lai” ở vị trí số 7 trong tập này đã “đánh lừa” được tất cả mọi người để đi đến vòng cuối cùng.

"Bông hồng lai" khiến Trường Giang ngẩn ngơ vì quá xinh. Ảnh: ĐQ.

Ở vòng đầu tiên Hóa thân, cô gái xinh đẹp tự giới thiệu là ca sĩ tự do. Với ngoại hình khá giống diva Celine Dion, cô lập tức thu hút sự chú ý từ Trấn Thành. Cây hài ngay sau đó cũng kết luận thí sinh nữ có gương mặt lai Tây xinh đẹp này sẽ hát rất hay.

Nhan sắc của cô cũng lay động Trường Giang. Sau khi xem qua clip giới thiệu, cây hài xứ Quảng ngẩn ngơ ngắm nhìn rồi hỏi Đại Nghĩa cô gái này là ai. Cuối cùng, Trường Giang chỉ có thể chắc chắn cô gái… rất xinh đẹp. Ốc Thanh Vân và Thu Trang cũng đều dự đoán thí sinh sẽ hát hay.

Ngược lại, chỉ hai khách mời Bạch Công Khanh và Hòa Minzy cho rằng thí sinh hát với khuôn miệng rất lạ nên có thể không biết hát.

Trong vòng này, đội Trường Giang dự đoán thí sinh số một hát không hay. Kết quả, anh biến ca khúc Thật bất ngờ của Trúc Nhân thành thảm họa.

Trong khi đó, cô gái ở vị trí số 3 hát rất chuẩn ca khúc Em đã biết của Suni Hạ Linh khiến Trường Giang như mếu máo, muốn bật khóc. Cây hài sau đó lên tiếng khi buộc tội Trấn Thành và Thu Trang đã vùi dập tài năng, ác độc khi bắt cô gái trẻ phải bỏ cuộc từ vòng đầu.

Trấn Thành vốn rất tinh ý cũng liên tục dự đoán cô gái lai Tây hát hay. Ảnh: ĐQ.

Trở lại với thí sinh số 7 được mệnh danh là “bông hồng lai”, đến vòng Siêu diễn, cô gái xinh đẹp hát nhép ca khúc The day you went away. Kết thúc phần trình diễn, Trường Giang muốn thử cô có biết tiếng Việt hay không bằng cách yêu cầu cô quẹo trái bước vào trong. Trong khi đó, Trấn Thành vẫn tiếp tục “đá xoáy” biểu cảm “khó ở” của thí sinh số 7. Anh cho rằng cô có thần thái uy nghi như đang uất hận một người nào đó khiến Hòa Minzy cười nghiêng ngả.

Kết thúc vòng Siêu Diễn, cô gái số 7 tiếp tục an toàn. Đội Trường Giang loại thí sinh số 4, còn đội Trấn Thành cho rằng thí sinh số 5 là người hát không hay. Kết quả tương tự vòng 1, bạn trai Nhã Phương chọn đúng người hát dở, còn A Xìn loại giọng ca bolero ngọt ngào.

Cuối cùng, cả hai đội chơi phải thất vọng vì cô gái đã "phá nát" hit của Hòa Minzy. Ảnh: ĐQ.

Đến vòng Lộ diện,mỗi đội chơi phải chọn một thí sinh mà họ cho là người hát hay.

Không mất thời gian suy nghĩ, Hòa Minzy chọn “bông hồng lai” số 7 để song ca. Tuy nhiên, nữ ca sĩ phải thất vọng cô nàng lai Tây xinh đẹp thể ca khúc Vì anh là của em hoàn toàn lệch tông. Sau đó, thí sinh mới chia sẻ cô tên là Jessica, là người Việt lai Anh và hiện là người mẫu ảnh.

Trong khi đó, Bạch Công Khanh giao trọn niềm tin cho thí sinh số 6. Biểu diễn ca khúc Im lặng mệt tim, anh chàng ngoài khả năng vũ đạo tốt còn có chất giọng đầy tình cảm. Như vậy, nam ca sĩ giành chiến thắng và nhận giải thưởng 50 triệu đồng.

Phương Giang