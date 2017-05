Khác với lần trước, Trường Giang không bỏ diễn mà hài hước nói: "Trời đất ơi, nó coi nghệ sĩ không ra giống ôn gì hết". Sau đó, anh tiếp tục biểu diễn như bình thường.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh Trường Giang một lần nữa bị khán giả ném chai nước đã được chia sẻ nhanh chóng trên mạng. Trong clip Trường Giang cùng bạn diễn nữ đang say sưa diễn thì bị một cậu bé đứng phía khán giả ném cái ốp điện thoại sau đó là cả chai nước lên sân khấu. Tuy nhiên thay vì nổi giận, Trường Giang lại hài hước nói: "Sao mày không tặng điện thoại mà tặng cái nắp không có điện thoại vậy con?... Nhưng tao vẫn lấy".

Sau đó từ phía dưới một chai nước được ném tiếp lên, Trường Giang lúc này kêu lên: "Trời đất ơi, nó coi nghệ sĩ không ra giống ôn gì hết. Hả? Tại sao vậy?". Sau đó, anh tiếp tục tiểu phẩm hài của mình cùng bạn diễn.

Trước đó, vào tháng 2, Trường Giang từng gây tranh cãi khi bỏ diễn vì bị khán giả ném chai lên sân khấu. Gặp sự cố, anh lập tức lui vào hậu trường và nói: "Ai quăng cái chai vậy? Bảo vệ đâu? Thôi đi vào, không diễn nữa, đi vào. Nghệ sĩ diễn mà quý vị ném chai thì diễn làm gì nữa. Em rất yêu thương Tây Ninh nên đến đây diễn. Ném chai lên thì em diễn làm gì".

Trường Giang từng gây tranh cãi vì thái độ thiếu chuyên nghiệp trên sân khấu.

Hành động này vấp phải sự phản đối, nhiều khán giả cho rằng anh quá kiêu căng và thiếu chuyên nghiệp. Gần đây, tình trạng khán giả ném đồ lên sân khấu ngày một tăng. Gần đây nhất là Sơn Tùng M-TP bị khán giả ném đồ khi vừa kết thúc phần trình diễn ở Cần Thơ. Ca sĩ Phương Thanh cũng bị ném chai nước nhưng may mắn không bị trúng vào người. Trước đó, khi diễn tại một quán bar, Only C bị ném dưa hấu vào mặt.

Theo GĐVN