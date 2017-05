Một đoạn video ghi lại cảnh Trường Giang bị ném chai đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh Trường Giang một lần nữa bị khán giả ném chai nước đã được chia sẻ trên kênh YouTube có tên Khởi Phong và thu hút hơn 200.000 lượt xem sau khoảng 1 ngày đăng tải.

Theo chủ nhân đoạn clip và cũng là thành viên trong đoàn diễn cùng Trường Giang ngày hôm đó, sự việc xảy ra vào ngày 30/4 tại chợ Tân Uyên (Bình Dương) với khoảng 3.000 khán giả tới theo dõi.

Trong clip, địa điểm Trường Giang diễn hài có thiết kế khá đơn sơ, thậm chí không ít em nhỏ còn đứng sát sân khấu và dễ dàng với tay lên gần danh hài.

Đặc biệt, vì khán giả đứng quá gần sân khấu nên sự cố anh từng gặp phải một lần nữa xảy ra. Khi Trường Giang đang say sưa diễn cùng Lâm Vĩnh Dạ, một em nhỏ từ phía dưới đã ném chai lên sân khấu, nhưng không trúng vào người nam danh hài. Khác với lần trước đó, anh không bỏ diễn mà hài hước nói: "Trời đất ơi, nó coi nghệ sĩ không ra giống ôn gì hết". Sau đó, anh tiếp tục tiểu phẩm hài của mình và bạn diễn.

Trường Giang không phản ứng gay gắt trong lần thứ 2 bị ném chai.

Trước đó, vào tháng 2, Trường Giang từng gây tranh cãi khi bỏ diễn vì bị khán giả ném chai lên sân khấu. Gặp sự cố, anh lập tức lui vào hậu trường và nói: "Ai quăng cái chai vậy? Bảo vệ đâu? Thôi đi vào, không diễn nữa, đi vào. Nghệ sĩ diễn mà quý vị ném chai thì diễn làm gì nữa. Em rất yêu thương Tây Ninh nên đến đây diễn. Ném chai lên thì em diễn làm gì". Hành động này vấp phải sự phản đối, nhiều khán giả cho rằng anh quá kiêu căng và thiếu chuyên nghiệp.

Gần đây, tình trạng khán giả ném đồ lên sân khấu ngày một tăng. Tối ngày 29/4, khi Sơn Tùng tham gia biểu diễn trong một sự kiện tại Cần Thơ, anh cũng bị khán giả ném đồ khi vừa kết thúc phần trình diễn. Tuy nhiên, sau đó fan của nam ca sĩ đã lên tiếng đính chính rằng đồ được ném lên chỉ là một cuốn sổ và cây bút.

Trước đó, khi diễn tại một quán bar, Only C bị ném dưa hấu vào mặt. Trong khi đó, Phương Thanh cũng bị ném chai nước nhưng may mắn không trúng người.

