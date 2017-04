Sáng nay 14.4, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã chính thức công bố kết quả kỳ thi thử bài kiểm tra đánh giá năng lực được tổ chức ngày 12.3.

Thí sinh làm thủ tục tham dự kỳ thi thử ngày 12.3

Theo PGS-TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng nhà trường, đợt thi thử đầu tiên có hơn 1.500 học sinh các trường THPT tại TP.HCM và 7 tỉnh lân cận tham gia làm bài. Trong đó, môn toán có 743 người, lý 211, hóa 165, sinh 90 và tiếng Anh 304 người.

Theo thang điểm tối đa, điểm trung bình của thí sinh ở đợt thi thử các môn đều ở mức độ khá. Cụ thể, môn toán có mức điểm trung bình của thí sinh là 65/100 điểm, lý 70, hóa 65, sinh 60 và tiếng Anh 65.

“Từ kết quả thi thử để thống kê hồi quy, so sánh điểm trung bình chung các năm phổ thông với kết quả thi của thí sinh có thể thấy đề thi có tương quan tốt so với chương trình học phổ thông. Mức độ khó, dễ theo đánh giá của thí sinh so với đánh giá của người ra đề đạt mức 65-75%. Trong từng môn việc đánh giá cũng cho thấy tính ổn định của đề thi ở tất cả các môn”, ông Phong thông tin.

Bài thi kiểm tra đánh giá năng lực sẽ tổ chức gồm 5 môn (toán và logic, lý, hóa, sinh, tiếng Anh). Tuy nhiên để xét tuyển vào trường, thí sinh chỉ cần thi 2 môn, trong đó môn bắt buộc là toán và môn tự chọn (là một trong số các môn còn lại). Thí sinh có thể đăng ký dự thi nhiều môn tự chọn để cơ hội xét tuyển cao hơn, trong 2 ngày thi thí sinh có thể dự thi tối đa 4 môn.

Theo kế hoạch đã công bố, năm nay trường tuyển sinh theo 4 phương thức. Trong tổng số 1.300 chỉ tiêu có 650 chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia, 65 chỉ tiêu tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, 130 chỉ tiêu xét tuyển thẳng các trường THPT chuyên và năng khiếu, 455 chỉ tiêu sử dụng kết quả kỳ thi kiểm tra năng lực do trường tự tổ chức.

Thạc sĩ Trần Thị Thu Hường, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết giống như tiêu chí phụ của các phương thức, việc tuyển sinh bằng kết quả kỳ thi kiểm tra năng lực sẽ sử dụng tuần tự 2 tiêu chí phụ trong trường hợp đồng điểm: điểm thi môn toán, điểm trung bình học bạ các năm phổ thông.

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký kỳ thi kiểm tra năng lực tại Trường ĐH Quốc tế từ nay đến hết 15.5, nhận giấy báo dự thi từ 25.4-30.4, dự thi chính thức vào 2 ngày 27 và 28.5. Kết quả thi sẽ được thông báo từ 30.5-5.6, xác nhận nhập học sau khi có kết quả xét tốt nghiệp THPT trong tháng 6 và học chính thức vào tháng 9.

Hà Ánh