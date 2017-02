Đang thi đấu cầu lông, ông Hòa bất ngờ bị một thanh niên lao vào dùng dao đâm sượt đầu, trúng bả vai. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, còn nghi phạm bị bắt sau đó.

Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) ngày 27/2 đang tạm giữ Trịnh Lê Thống (31 tuổi, ở xã Đà Sơn) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Cơ quan này cũng đưa ông Nguyễn Văn Hòa (39 tuổi), Trưởng Công an thị trấn Đô Lương, đi giám định vết thương để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

Chiều trước đó một ngày, ông Hòa đang thi đấu cầu lông tại giải công chức lao động do huyện tổ chức thì Thống xuất hiện và tìm ông Hòa. Khi xác định được Trưởng Công an thị trấn Đô Lương, Thống cầm dao lao đến đâm liên tục vào người nạn nhân.

Sân vận động Đô Lương, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Bị tấn công bất ngờ, ông Hòa kịp tránh nhưng vẫn bị trúng vai và tay. Rất may, người dân kịp thời lao vào cướp hung khí, khống chế hung thủ và báo cảnh sát.

"Tại cơ quan điều tra, công an xác định nghi phạm không bình thường, có biểu hiện của bệnh thần kinh. Chính quyền địa phương cũng cho biết Thống vừa đi trại giáo dưỡng về và nay lại gây ra vụ việc", đại tá Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện Đô Lương cho biết.

Cũng theo ông Thống, cách đây khoảng 7 năm, ông Hòa lúc đó đang làm công an tại thị trấn đã đứng ra giải quyết việc thanh niên này gây rối trật tự công cộng. Cách đây gần 2 năm, Thống lại lên trụ sở công an thị trấn tìm ông Hòa để trả thù thì bị bắt, đưa đi trại giáo dưỡng.

Hiện Công an huyện Đô Lương đang lập hồ sơ để đưa nghi phạm đi giám định tâm thần để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Hòa