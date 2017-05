Kết quả của một khảo sát trước bầu cử Tổng thống ở Pháp cho thấy, sẽ có một lượng lớn cử tri Pháp không đi bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu trắng.

Chỉ còn 1 ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống tại Pháp với sự quan tâm của dư luận không chỉ nước Pháp mà toàn bộ châu Âu cũng như trên thế giới. Ngay trước thềm cuộc bầu cử, các khảo sát mới nhất đều cho thấy ứng cử viên Emmanuel Macron theo đường lối trung dung đang nới rộng khoảng cách với đối thủ là bà Marine Le Pen thuộc phe cực hữu.

Nước Pháp đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2. (Ảnh: Reuters)

Theo kết quả thăm dò mới nhất do hãng khảo sát Ifop-Fiducial của Pháp công bố đêm 5/5, ứng cử viên Emmanuel Macron đang ngày càng bỏ xa ứng cử viên Le Pen khi giành được tỉ lệ ủng hộ 63%. Trong khi đó ứng cử viên Le Pen chỉ nhận được 37%.

Đây là kết quả tốt nhất mà ông Macron nhận được kể từ giữa tháng 4 đến nay. Các khảo sát của những hãng khác trong mấy ngày gần đây cũng cho thấy, ông Macron đang dẫn khoảng cách khá xa so với ứng cử viên Le Pen.

Với kết quả trên, có thể thấy rằng cựu Bộ trưởng Kinh tế Macron đã có chiến dịch vận động thành công hơn đối thủ Le Pen khi thu hút được thêm tỷ lệ cử tri ủng hộ.

Nước Pháp hôm nay (6/5) bước vào "ngày im lặng" với các cuộc vận động tranh cử không được tiến hành. Ngay trước khi thời điểm tranh cử chính thức khép lại, cả hai ứng cử viên tổng thống Pháp hôm qua (5/5) vẫn tích cực vận động sự ủng hộ của cử tri, đặc biệt là các cử tri còn đang do dự.

Cuộc bầu cử Tổng thống ngày mai (7/5) được cho là quan trọng nhất trong nhiều thập kỉ qua tại Pháp, với hai ứng cử viên có quan điểm khác nhau về châu Âu và vai trò của nước Pháp.

Cử tri Pháp đang đứng trước 2 lựa chọn: một đất nước gần gũi với Liên minh châu Âu (EU), thương mại tự do theo quan điểm của ứng cử viên Macron hay một đất nước đóng cửa biên giới và từ bỏ đồng tiền chung euro mà bà Le Pen theo đuổi.

Kết quả của một khảo sát của Hãng Odoxa công bố hôm 5/5 cũng cho thấy, sẽ có một lượng lớn cử tri Pháp không đi bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu trắng, khi nhiều cử tri cảnh tả thất vọng do ứng cử viên của họ không lọt vào vòng bỏ phiếu thứ 2.

Lượng cử tri đi bỏ phiếu trong vòng 1 là gần 78%. Khảo sát của hãng Bertelsmann Foundation cũng cho thấy, mức độ không hài lòng cao bất thường ở Pháp về định hướng của đất nước, nhấn mạnh những thách thức mà một Tổng thống mới sẽ phải đối mặt.

Một số cử tri Pháp chia sẻ: “Tôi hiện chẳng nghiêng về ứng cử viên nào. Bản thân tôi cũng đang bị chia rẽ và tôi nghĩ nước Pháp cũng vậy. Rất nhiều người dân Pháp sẽ bỏ phiếu một cách miễn cưỡng”.

“Có 2 ứng cử viên, một là bà Le Pen có những quan điểm tôi không ủng hộ. Tuy nhiên ứng cử viên Macron tôi cũng không chắc ông là người sẽ đại diện cho những người dân bình thường chúng tôi. Ông sẽ nhận được sự ủng hộ của những doanh nghiệp, ngân hàng hơn. Bản thân tôi cũng không chắc chắn rằng sẽ muốn ai là nhà lãnh đạo đất nước”, một cử tri khác nói.

An ninh cũng là một vấn đề được quan tâm trong cuộc bầu cử Pháp khi nước này gần đây phải đối mặt với hàng loạt vụ tấn công khủng bố. Theo Cố vấn Truyền thông Bộ Quốc phòng Pháp Benoit Brulon, Pháp sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao trong cuộc bầu cử ngày mai.

“Ngày bầu cử là một thời điểm rất quan trọng đối với nước Pháp. Do đó tất nhiên rất quan trọng đối với lực lượng an ninh. Lực lượng an ninh sẽ được huy động một cách tối đa giúp đảm bảo an ninh cũng như bảo vệ quyền bầu cử của các cử tri Pháp”, ông Brulon nói./.

Phạm Hà/VOV-Trung tâm Tin