Liên tiếp phải triệu hồi nhiều dòng xe cao cấp “dính phốt” lỗi kỹ thuật, câu chuyện của “ông lớn” Piaggio đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Mới đây nhất, hãng xe Piaggio phải triệu hồi 13.502 xe Liberty ABS 125 3V i.e. Dường như, hãng xe đến từ nước Ý này đang phải đau đầu để cứu vãn hình ảnh của mình trong mắt người tiêu dùng khắp thế giới.

“Trong vòng 3 năm trở lại đây, hầu như tất cả các dòng xe của hãng xe đến từ Ý đều gặp trục trặc trong quá trình sản xuất dẫn đến những sự cố triệu hồi không mong muốn”, một chuyên gia có thâm niên trong lĩnh vực xe máy nhìn nhận.

Liberty ABS 125 3V i.e là cái tên mới nhất bị triệu hồi của hãng xe đến từ nước Ý.

Quay ngược thời gian, tháng 5/2014, Piaggio Việt Nam phát đi thông báo triệu hồi đến 10.072 xe Vespa Primavera 125 3V i.e-100 được sản xuất trong thời gian từ 30/9/2013 – 17/4/2014. Nguyên nhân của đợt triệu hồi được xác định do đường ống dẫn dầu đến phanh trước không được lắp đặt đúng quy định dẫn đến nguy cơ bị ăn mòn và rò rỉ dầu phanh.

Đợt triệu hồi này mới diễn ra được 4 tháng thì phía Piaggio Việt Nam lại “ngậm ngùi” thực hiện tiếp 1 đợt triệu hồi với số lượng hơn 14.291 xe Vespa gồm: 9.793 xe Vespa LX 3V i.e, 2.655 xe Vespa S 3V i.e, 1.226 xe Vespa LXV 3V i.e, 617 xe Vespa LT 3V i.e. Nguyên nhân được xác định trong lần triệu hồi này là do bộ phận ống dẫn nhiên liệu được lắp đặt ở những xe nói trên không đạt tiêu chuẩn chất lượng mà tập đoàn Piaggio đưa ra.

Niềm tin của khách hàng đã giảm đi đáng kể khi trong 1 năm có đến 2 lần các dòng xe của Piaggio phải triệu hồi để tiến hành khắc phục sự cố. Chưa dừng lại ở đó, người dùng tiếp tục phải lo lắng khi chứng kiến thêm nhiều cuộc "thu quân" mới của Piaggio.

Sau gần 4 tháng, tiếp tục 628 xe tay ga nhập khẩu nguyên chiếc thuộc 3 dòng xe Beverly, Vespa GTS và Vespa LXV gặp sự cố liên quan đến cuộn cảm (Rotor) của bơm nhiên liệu. Vấn đề này có khả năng gây ra khó khởi động động cơ hoặc có khả năng làm động cơ dừng hoạt động khi xe được sử dụng trong khoảng thời gian dài liên tục và nhiệt độ tăng cao.

“Những lần triệu hồi của Piaggio Việt Nam đều liên quan đến chất lượng những linh kiện không đạt yêu cầu kỹ thuật, quá trình lắp ráp không đúng quy trình mà vẫn bán xe ra thị trường khiến người sử dụng là đối tượng chịu thiệt thòi nhiều nhất”, anh H.T- chuyên gia trong lĩnh vực sửa chữa, bảo hành xe máy đang làm việc tại một hãng lớn chia sẻ thêm.

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh trước đó, trong 2 đợt triệu hồi gần nhất của Piaggio tại Việt Nam, số lượng xe nằm trong diện triệu hồi cũng không hề nhỏ. Cụ thể, tháng 3/2016, 1.201 xe tay ga Zip lỗi phao xăng có thể dẫn đến cháy nổ. Tháng 1/2017, có đến 13.052 xe Liberty ABS 125 3V i.e bị triệu hồi do lỗi khung ống thân xe.

Nỗi lo lắng của khách hàng tăng theo cấp… số nhân.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, nhiều “tín đồ” của hãng xe sang đến từ nước Ý lo ngại về sự an toàn tính mạng khi sử dụng những dòng xe mới nhất của Piaggio được cho là không đảm bảo chất lượng. Thậm chí, với cả những dòng xe khác được cho là an toàn của Piaggio cũng đang “mất điểm” khi được đem lên so sánh với những thương hiệu xe khác.

Trên một khảo sát nhanh với độc giả báo Người Đưa Tin, nhiều người cho biết đã chuyển hướng sang những mẫu xe khác trong cùng phân khúc. “Hiện nay, nhiều xe của các hãng khác cũng có mẫu mã đẹp, thanh lịch không kém của Piaggio, thậm chí còn đẹp hơn. Sở dĩ, chúng tôi vẫn còn lưu luyến bởi vì thương hiệu của Piaggio đã là một huyền thoại trong giới chơi xe. Tuy nhiên, tình trạng lỗi liên tục như vậy, chúng tôi cũng không thể thuyết phục bản thân trung thành với dòng xe này mãi được, huống hồ là thuyết phục những người khác”, một “tín đồ” xe Piaggio chia sẻ.

“Trong quá trình sản xuất ô tô, xe máy rất khó tránh khỏi việc để lọt lỗi chất lượng khi tới tay khách hàng. Lỗi xảy ra có thể do kỹ năng của người công nhân, do thiết kế hoặc do quy trình công nghệ. Nhưng dù vì lý do gì, nếu không đảm bảo chất lượng thì nhà sản xuất bắt buộc phải triệu hồi để kiểm tra, sửa chữa, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho khách hàng”, kỹ sư Lê Văn Tạch (chuyên gia trong lĩnh vực ô tô, xe máy) chia sẻ thêm.

Ông Tạch lo ngại: “Về lý thuyết, trong quá trình triệu hồi, cơ quan chức năng phải có trách nhiệm giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, trên thực tế việc này bị buông lỏng nên hãng xe đã lợi dụng để xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của khách hàng”.

“Nhiều hãng đã lợi dụng sự buông lỏng của cơ quan quản lý Nhà nước để xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi chính đáng của khách hàng bằng cách cố tình không thực hiện việc triệu hồi một cách nghiêm túc nhằm đỡ tốn kém. Do vậy, để quyền lợi của khách hàng không bị xâm phạm thì cơ quan quản lý Nhà nước cần phải nâng cao trách nhiệm quản lý, giám sát các chiến dịch triệu hồi của các hãng”, kỹ sư Tạch cho biết.

Hãng xe Piaggio lẩn tránh trách nhiệm trả lời?

Trong một liên lạc mới nhất của PV báo Người Đưa Tin đến đại diện của Piaggio Việt Nam, hãng xe này cho biết, thông báo triệu hồi 13.502 xe Liberty ABS 125 3V i.e đã được phát ra từ tháng 1/2017. Tuy nhiên, khi được đề cập đến vấn đề quá trình triệu hồi diễn ra thế nào, từ tháng 1 đến nay đã có bao nhiêu xe trong diện triệu hồi được xử lý? Hãng có đảm bảo sau khi được xử lý “hậu thị trường” như vậy, xe có thực sự an toàn? Cũng như những vấn đề liên quan đến số liệu chăm sóc khách hàng sau những đợt triệu hồi trước? Đại diện hãng xe này đều khất lần với câu trả lời rập khuôn muôn thuở “Sẽ xin ý kiến lãnh đạo nước ngoài rồi trả lời sau...”.

Đỗ Huệ - Xuân Khải