Trung tá Campuchia Lay Bun Thy, người bắn chết chủ tiệm vàng ở An Giang bị tòa án xử phạt 25 năm tù.

Chiều 7/3, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Lay Bun Thy (53 tuổi, quê quán TP Phnôm Pênh, Campuchia; chỗ ở tổ 3, khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, tỉnh A Giang ), 25 năm tù về hai tội “giết người” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Lay Bun Thy là người đã bắn chết một chủ tiệm vàng ở tịnh biên An Giang vào năm 2016. Trước khi phạm tội, Lay Bun Thy là trung tá, Phó Đồn công an Cửa khẩu Quốc tế Phnôm Đenn, thuộc Tổng cục Di trú - Bộ Nội vụ Campuchia.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18 giờ ngày 16/7/2016, Lay Bun Thy cùng 6 người bạn đến quán Hương Xưa (khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để uống bia. Lúc này, Phạm Văn Quang (35 tuổi) và Lê Văn Được (44 tuổi, chủ tiệm vàng ở khóm An Hòa B (TT.Ba Chúc, H.Tri Tôn, An Giang) cùng 5 người bạn khác cũng ngồi uống bia ở chòi lá đối diện.

Đến 20 giờ cùng ngày, Quang và Được cầm ly bia sang mời Thy uống nhưng Thy không đồng ý dẫn đến cự cãi. Được mọi người can ngăn nên Quang và Được trở về bàn. Trong khi nhậu tiếp, Thy nghe Quang nói lớn tiếng với Được rằng: “Nó mới bị đánh bể đầu mà chưa sợ, bữa nay không cho nó về”. Cho rằng Quang là người tổ chức đánh mình trọng thương trước đó nên Thy điều khiển xe ô tô chạy về nhà lấy khẩu súng K59.

Sau khi lấy được súng, Thy bỏ xe lại nhà rồi đi bộ qua quán nhậu tìm Quang và Được. Khi đến nơi, Thy hỏi Quang: “Mày cho người đánh tao phải không?”. Quang trả lời: “Đúng”. Thy hỏi nhiều lần Quang đều trả lời như vậy nên Thy móc súng bắn một phát vào đầu của Quang. Do Quang kịp quay mặt qua trái nên viên đạn chỉ trúng vào miệng. Thy tiếp tục bắn thêm phát nữa về phía Quang nhưng không trúng. Lúc này, Được ngồi bên cạnh của Quang đã đứng lên. Thy liền bắn một phát trúng vào vùng trán khiến Được gục xuống. Chưa dừng lại, Thy tiếp tục bắn thêm phát nữa trúng vào vùng lưng của Được khiến anh này tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Còn Quang do bị thương nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang tại TP. Châu Đốc, sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Hiện, sức khỏe Quang đã bình phục, tỷ lệ thương tật 16%.

Chòi nhậu nơi xảy ra vụ Trung tá Campuchia người bắn chết chủ tiệm vàng

Sau khi gây án, Thy cầm súng bỏ chạy về nhà đóng cửa lại. Đến khoảng 5h30 sáng hôm sau, Thy đến gặp lực lượng công an để đầu thú. Tiến hành khám xét nơi ở của Thy, Cơ quan điều tra thu giữ khẩu súng gây án cùng một khẩu CZ, súng bắn đạn bi và trên hàng trăm viên đạn các loại.

Tại phiên tòa, Thy cho rằng, ở Việt Nam không có mâu thuẫn với ai nhưng nghe những người ngồi nhậu gần bàn nói lớn tiếng nên về nhà lấy khẩu súng bắn bỏ”.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lay Bun Thy 20 năm tù về tội “giết người” và 5 năm tù về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; tổng hợp hình phạt là 25 năm tù. Ngoài ra, Thy còn phải bồi thường cho gia đình các bị hại 242 triệu đồng và cấp dưỡng cho con trai bị hại tử vong đến lúc trưởng thành.

Nam Trung