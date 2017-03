Bắc Kinh tin rằng cuộc hội đàm đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra tích cực, suôn sẻ thay vì căng thẳng, “khó khăn” như bình luận của ông chủ Nhà Trắng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua 31/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói: “Về các vấn đề tồn đọng trong quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, hai bên cần tìm ra các giải pháp thích hợp trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi, đảm bảo sự phát triển biển vững trong mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung”.

Trước lo ngại về không khí căng thẳng trong cuộc hội đàm sắp tới giữa nhà lãnh đạo hai nước, ông Lục Khảng nói rằng Bắc Kinh mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại với Washington.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump bình luận trên Twitter rằng, ông e cuộc hội đàm sắp tới với ông Tập sẽ “rất khó khăn”. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh, Mỹ sẽ không còn “nương nhẹ” vấn đề thâm hụt thương mại và mất việc làm trong quan hệ thương mại với Trung Quốc.

Được biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ và hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hai ngày 6-7/4. Tổng thống Trump sẽ tiếp ông Tập tại khu nghỉ dưỡng của gia đình ở Mar-a-Laga, bang Florida hay còn được gọi là "Nhà Trắng mùa đông".

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Trump và ông Tập kể từ khi tỷ phú New York nhậm chức từ hôm 20/1. Giới quan sát cho rằng, hai nhà lãnh đạo có thể sẽ thảo luận về vấn đề Triều Tiên, hay Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông. Về điều này, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer nói: “Chúng tôi còn rất nhiều vấn đề lớn, mọi thứ từ vấn đề Biển Đông, thương mại, đến Triều Tiên, an ninh kinh tế, an ninh quốc gia cần phải được giải quyết”.

Dân trí