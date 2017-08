Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc mới đây cho biết họ hoan nghênh phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson rằng, Washington không có ý định lật đổ chính phủ Triều Tiên và muốn đối thoại với họ.

Cụ thể, ông Tillerson cũng nhắc lại rằng Mỹ muốn thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân bằng các biện pháp hòa bình. Ông nói thêm, Mỹ cũng không có ý định lật đổ chính quyền hay tìm cách thúc đẩy quá trình hợp nhất Triều Tiên và Hàn Quốc cũng như đưa quân đội vào Triều Tiên.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc “rất coi trọng” phát biểu của ông Tillerson. “Chúng tôi hi vọng phía Mỹ có thể áp dụng chiến lược hòa giải này thành thực tế đối với vấn đề Triều Tiên”, ông Vương nói.

Ông Vương cho biết, trong thời gian gần đây Mỹ đã chú trọng đến vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc tin rằng phương án ngoại giao đóng vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết căng thẳng. Trung Quốc cũng hi vọng Mỹ và Triều Tiên có thể gặp mặt nhau và tìm cách xóa bỏ những lo ngại về an ninh giữa hai bên.

Tuần trước, Bình Nhưỡng tuyên bố họ đã thử nghiệm thành công một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể bắn tới Mỹ. Nhiều chuyên gia tin rằng ông Tillerson sẽ tiếp tục gây sức ép đối với Trung Quốc để có biện pháp cứng rắn hơn với Trung Quốc.

Trung Quốc đã ký chấp thuận các nghị quyết Liên Hợp Quốc nhằm trừng phạt Triều Tiên, song họ cũng yêu cầu tiếp tục đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington để giảm bớt căng thẳng.

Báo Global Times của Trung Quốc nhận định rằng ông Tillerson đã cho thấy “sự dũng cảm” của mình với những phát biểu vừa qua. “Nhiều người Mỹ cho rằng ông Tillerson đang tỏ ra yếu đuối, nhưng chúng tôi cho rằng đây là phát ngôn dũng cảm nhất từ phía Washington về vấn đề Triều Tiên”, báo này cho biết.

“Trong lúc Washington gây sức ép lên Triều Tiên, họ cũng cần phải tạo điều kiện cho Bình Nhưỡng để họ tin rằng việc từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa sẽ có lợi cho họ hơn hiện tại”.

Ông Vương một lần nữa kêu gọi các bên không được gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và rằng Trung Quốc lên án mạnh mẽ cuộc thử nghiệm tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

“Về cuộc thử nghiệm tên lửa gần đây của Triều Tiên, một hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đã khẳng định rõ lập trường phản đối của mình”, ông nói. “Đồng thời, chúng tôi cũng kêu gọi các bên không được có những hành động có thể khiến căng thẳng leo thang”.

Anh Tuấn (lược dịch)