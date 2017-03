Cỗ máy này có trọng lượng 178 tấn và có thể rải đường ống dẫn dầu và khí ở độ sâu 1.000 mét với tốc độ 1.000 mét/giờ.

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn nguồn Tân Hoa Xã đưa tin, Công ty TNHH Viện nghiên cứu Chu Châu (Zhuzhou Institute Co. Ltd.) thuộc Tập đoàn Cổ phần Đường sắt Trung Quốc (CRRC) ngày 10/3 cho biết Soil Machine Dynamics Ltd (SMD) - một công ty con của tập đoàn này - sẽ chế tạo máy rải đường ống dưới đáy biển lớn nhất thế giới tại cơ sở sản xuất ở Anh.

Theo CRRC Zhuzhou Institute Co. Ltd., cỗ máy này có trọng lượng 178 tấn và có thể rải đường ống dẫn dầu và khí ở độ sâu 1.000 mét với tốc độ 1.000 mét/giờ.

Ông Mike Jones, Phó Tổng Giám đốc SMD khẳng định đây sẽ là thiết bị rải đường ống dẫn dầu và khí dưới đáy biển hiệu quả nhất thế giới.

SMD dự kiến sẽ bàn giao cỗ máy này cho chi nhánh Thâm Quyến của Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) trong năm 2018.

Công ty TNHH Cổ phần Điện khí Thời đại (Times Electric), một công ty con của CRRC, đã mua lại SMD từ năm 2015./.

