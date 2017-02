Hạng A Lau được trùm ma túy người Lào đưa cho khẩu súng quân dụng cùng lời dặn: “Cứ thấy Công an chặn đường là bắn”.

Chiều 28-2, CQĐT CAH Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, đã thông tin bước đầu về kết quả đấu tranh chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an thu giữ 39 bánh heroin, 1 khẩu súng quân dụng K59 và 7 viên đạn…

Đối tượng Hạng A Lau (áo khoác sẫm màu") thời điểm bị khống chế

Đại diện CAH Tân Uyên cho biết, khoảng đầu tháng 1-2017, nguồn tin trinh sát phát giác sự hình thành đường dây vận chuyển trái phép ma túy ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đi tiêu thụ tại Lào Cai. Bí mật xác minh, trinh sát dựng được 2 nghi can là Hạng A Lau (SN 1965, trú tại bản Tà Số, xã Chiềng Hắc) và Sồng Thí Dí trú ở xã Loóng Sập, cùng huyện Mộc Châu.

Bám sát di biến động của các đối tượng, vào lúc 14h ngày 24-2, các tổ công tác CAH Tân Uyên phục kích trên quốc lộ 32, phát hiện Lau và Dí điều khiển xe máy với tốc độ cao.

Bị chặn đường, các đối tượng lẳng chiếc ba lô xuống đất rồi rút súng bắn lực lượng vây bắt, khiến bị thương một người dân đi ngang qua. Sau đó, 2 đối tượng bỏ chạy vào vùng núi cách hiện trường ban đầu khoảng 2km.

Quyết tâm truy bắt nhóm đối tượng manh động, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng Sùng Thị Di. Còn Hạng A Lau vẫn ngoan cố chống trả. Được sự hỗ trợ của Công an tỉnh, vòng vây ngày càng siết chặt và đến 17h20, Hạng A Lau đã bị khống chế, tước vũ khí.

Cơ quan Công an thu giữ chiếc 1 ba lô chứa 39 bánh heroin, 1 khẩu súng quân dụng K59, 7 viên đạn, hơn 6 triệu đồng, cùng nhiều ngoại tệ.

Tại cơ quan Công an, Dí và Lau khai vận chuyển số heroin trên cho một đối tượng người Lào từ huyện Yên Châu (Sơn La) sang huyện Sa Pa (Lào Cai) và sẽ được trả công 150 triệu đồng. Trước khi đi, “ông trùm” người Lào đưa cho Lau khẩu súng ngắn, hướng dẫn cách sử dụng và dặn nếu bị Công an chặn, cứ rút súng bắn trả để tẩu thoát. Vụ án đã được bàn giao đến CQĐT Công an tỉnh Lai Châu điều tra mở rộng.