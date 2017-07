Chiếc ghe gỗ chở theo hàng chục khối cát va chạm với sà lan trên sông Sài Gòn đã được lực lượng chức năng trục vớt thành công.

Sáng ngày 31/7, sau khi hút hết phần cát còn đọng lại trong khoang của ghe gỗ và đẩy nhiều thùng phi xuống dưới nước để thực hiện công tác trục vớt phương tiện gặp nạn. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã vớt thành công chiếc ghe gỗ chở cát bị chìm vào ngày trước đó.

Ngay sau khi tiếp cận được phương tiện, lực lượng chức năng đã tiến hành lai dắt từ khu vực cảng An Sơn, xã An Sơn, TX.Thuận An, Bình Dương về tới cảng Bà Lụa, P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, để phục vụ công tác nâng ghe khỏi mặt nước và điều tra dấu vết hiện trường va chạm.

Trục vớt thành công ghe gỗ chở cát bị sà lan đâm chìm trên sông Sài Gòn. Ảnh: TC GTVT

Ghi nhận của PV Tạp chí GTVT tại hiện trường cho thấy, phần đuôi của chiếc ghe gỗ bị tông nát, nhiều mảnh gỗ hư hỏng nặng. Chiếc võng mà nạn nhân nằm vẫn còn cột chặt ở trong khoang điều khiển của ghe tàu. Lực lượng chức năng đã neo cố định chiếc ghe gỗ để khám nghiệm hiện trường.

Cũng liên quan đên vụ việc, đến khoảng 15h chiều 31/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị Thúy Em (34 tuổi) và Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi) cách hiện trường xảy ra tai nạn khoảng 1km.

Trước đó, báo Infonet đưa tin, vào khoảng 3h sáng ngày 30/7, tàu chở cát khoảng 15 tấn của gia đình anh Lê Văn Thuận (SN 1979, quê huyện Gò Công, Tiền Giang) đang lưu thông trên lưu vực sông Sài Gòn từ TP Thủ Dầu Một hướng về TP HCM.

Khi đi qua đoạn, bến phà An Sơn (TX Thuận An – Bình Dương) thì bị sà lan mang số hiệu SG.7552 trọng tải 8000 tấn, do anh Đỗ Phước Hải (34 tuổi, ngụ Cần Giuộc, Long An) điều khiển, tông trúng phía sau. Cú tông mạnh khiến tàu chở cát của anh Thuận bị nghiêng, nước tràn vào khoang và bị chìm trong tích tắc. Anh Thuận và bé An nhảy được xuống sông thoát chết còn chị Em và bé Bình bị mất tích.

Trung Hùng (Tổng hợp theo báo Infonet, Tạp chí GTVT)