"Ông bà anh" do Lê Thiện Hiếu sáng tác và thể hiện đã giành giải "Bài hát của năm" trong Giải âm nhạc Cống hiến 2017.

Bài hát của năm là “Ông bà anh” (Thể hiện + Sáng tác: Lê Thiện Hiếu). Ca khúc này từng làm “chao đảo” khán giả khi xuất hiện trong chương trình “Bài hát hay nhất”.

Lê Thiện Hiếu chia sẻ: “Em không thể ngờ bài hát lại được xướng lên. Em đang rất run. Em xin được cảm ơn đến ông bà anh, người đã tạo cảm hứng viết nên ca khúc này. Em cảm ơn ban nhạc Hoài Sa đã khoác lên ca khúc này một bản phối mới vui tươi. Em cảm ơn gia đình và những người fan đã đi cùng em đến ngày hôm nay”.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và diễn viên Trương Ngọc Ánh trao giải ở hạng mục Bài hát của năm. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ: “Cả 5 bài hát đều viết về tình yêu, nhìn về tương lai hồng và đẹp chứ không phải tình yêu mất đi. Các nhạc sĩ trẻ khai thác nhiều giọng điệu dân ca. Cả tôi và Ngọc Ánh đều chìm đắm trong các ca khúc”.

Liên khúc gồm 5 ca khúc được đề cử tại hạng mục Ca khúc của năm được thể hiện gồm: “Gửi anh xa nhớ” (Bích Phương), “Mơ” (Vũ Cát Tường), “Ông bà anh (Lê Thiện Hiếu), “Tự sự tuổi 25” (Trương Thảo Nhi). Riêng ca khúc “Sau tất cả” do chính nhạc sĩ Khắc Hưng thể hiện.

Tiếp đến là 5 ca khúc được đề cử hạng mục Bài hát của năm.

Hạng mục MV có sự góp mặt của “Bánh trôi nước” (Hoàng Thùy Linh), “Bống bống bang bang” (365), “Cause I Love You” (Noo Phước Thịnh), “Gửi anh xa nhớ” (Bích Phương), “Phía sau một cô gái” (Soobin Hoàng Sơn).

Đạo diễn Đoàn Minh Tuấn và Hoa hậu Phạm Hương xướng tên MV chiến thắng: “Bống bống bang bang” (Thể hiện: Nhóm 365 - Sáng tác: Only C). Do nhóm 365 không thể có mặt tại Lễ trao giải nên BTC sẽ chuyển giải thưởng sau đó.

Hoàng Thùy Linh thể hiện ca khúc “Bánh trôi nước”. Ca khúc được đề cử ở hạng mục MV của năm.

Hạng mục đầu tiên được trao là Nhà sản xuất của năm với 5 gương mặt: Khắc Hưng, Đỗ Hiếu, Hồng Kiên, Hoài Sa và Quốc Trung.

Nhạc sĩ Huy Tuấn là người trao giải, nhạc sĩ Khắc Hưng đã giành chiến thắng.

Nhạc sĩ Khắc Hưng nổi lên từ dự án “Khởi hành” cùng ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân. Trong năm 2016, Khắc Hưng sáng tác hàng loạt ca khúc đình đám như “Sau tất cả”, “Bước tới bên anh”… Anh còn là giám đốc âm nhạc cho live-concert “Hừng đông” của Hoàng Rob.

Khắc Hưng phát biểu khi nhận giải: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia giải thưởng. Xin cảm ơn BTC chương trình cho Hưng giải thưởng đặc biệt này. Cảm ơn bố mẹ và anh trai đã giúp đỡ Hưng rất nhiều. Cảm ơn những người anh em cộng sự đã luôn gắn bó với Hưng. Cuối cùng là những khán giả đã luôn ủng hộ Hưng”.

Ca sĩ Đông Nhi thể hiện ca khúc “Xin anh đừng” – một sáng tác mới của nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Tại giải Cống hiến, Đông Nhi được đề cử ở hạng mục Ca sĩ của năm và Chương trình của năm (It’s show time).

Ông Lê Xuân Thành, Tổng biên tập Báo TT&VH, trưởng BTC giải Âm nhạc Cống hiến 20117 phát biểu khai mạc: “Giải Cống hiến được xem là góc nhìn dưới góc độ báo chí, là thẩm mỹ nghệ thuật của khán giả cao cấp để góp phần phát triển đời sống âm nhạc, nghệ thuật Việt Nam. Giải Cống hiến trong nhiều năm qua được xem là người bạn đồng hành trong nhiều sáng tạo, khám phá của các nghệ sĩ. Tôi xin chúc các nghệ sĩ sức khỏe để tiếp tục cống hiến”.

Lễ trao giải Cống hiến 2017 được mở màn với ca khúc “Tháng tư về” của nhạc sĩ Dương Thụ với phần thể hiện của Vũ Cát Tường, Lê Thiện Hiếu và Khắc Hưng. Đây là ca khúc truyền thống của các Lễ trao giải Cống hiến.

LỄ TRAO GIẢI ÂM NHẠC CỐNG HIẾN 2017 BẮT ĐẦU

Hồ Ngọc Hà chia sẻ: “Tôi vui vì những đề cử có tên mình đều là đề cử cho ekip. Còn bản thân Hà thì luôn mong muốn được tham gia các giải thưởng để ngắm đồng nghiệp và những gì họ được trong một năm. Hà sẽ rất hạnh phúc khi người khác đoạt giải vì Hà nghĩ giải thưởng xứng đáng hơn cho những người trẻ”.

Đạo diễn Lê Hoàng.

Nhạc sĩ Trần Tiến.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh và các học trò The Voice tới lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 2017

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh trên thảm đỏ Cống hiến 2017.

Các fan của Noo Phước Thịnh đón chờ thần tượng xuất hiện trên thảm đỏ.

Lần đầu tiên lọt vào để cử Cống hiến nhưng Noo Phước Thịnh đã có tên ở 3 hạng mục là MV của năm (Cause I love you), Chương trình của năm (Funring Day 2016) và Ca sĩ của năm.

Trên thảm đỏ, Noo Phước Thịnh chia sẻ về sự thành công của mình: “Với nghệ sĩ trẻ, ngoài tài năng thì đạo đức là yếu tố quan trọng để làm nghề. Khi yêu nghề, yêu hoài bão thì con đường sẽ tự mở ra cho các nghệ sĩ”.

Tham dự lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 2017, ca sĩ Hoàng Thùy Linh chia sẻ: “Linh thấy vui và vinh dự khi được đứng trên sân khấu tôn vinh những nghệ sĩ luôn cống hiến cho nghệ thuật, mang những giá trị tốt đẹp nhất của nghệ thuật cho khán giả. Sắp tới, Linh sẽ tiếp tục cho ra nhiều sản phẩm để hy vọng được vào đề cử Cống hiến năm sau”.

Nữ ca sĩ được đề cử ở hạng mục MV của năm với ca khúc “Bánh trôi nước”.

Ca sĩ, nhạc sĩ Vũ Cát Tường.

Ca sĩ, nhạc sĩ Vũ Cát Tường được đề cử cho hạng mục Bài hát của năm với “Mơ”. Trên thảm đỏ, nữ ca sĩ chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp đại học, 2016 là năm mà Cát Tường dồn 100% sức lực cho những hoạt động nghệ thuật. Tường hy vọng sẽ có kết quả tốt tại Cống hiến 2017”.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương là nghệ sĩ đầu tiên đến thảm đỏ giải Cống hiến. Ông được đề cử ở hạng mục Chương trình của năm với liveshow “Trên đỉnh Phù Vân”.

NS Phó Đức Phương chia sẻ: “Sau khi được đề cử thì tôi thấy rất vui và hồi hộp, không biết có được giải không. Cả cuộc đời hoạt động của tôi theo đúng tiêu chí của giải: suốt đời dâng hiến cảm xúc cho âm nhạc, cho công chúng”.

Đây cũng là lần đầu tiên, giải Âm nhạc Cống hiến quy tụ được nhiều nghệ sĩ trẻ trong các hạng mục đề cử như Erik, Soobin Hoàng Sơn, Trương Thảo Nhi, Hoàng Rob...

Nhà báo Hữu Trịnh, Phó Ban thường trực giải Cống hiến 2017.

Nói về tiêu chí chung của giải Cống hiến, nhà báo Hữu Trịnh cho biết đó là: Có những tìm tòi, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng. Chính vì tiêu chí này mà nhiều ca khúc đình đám trong năm qua như “Chúng ta không thuộc về nhau” (Sơn Tùng M-TP), “Anh cứ đi đi” (Hari Won) hay chương trình “Diamon show” của Đàm Vĩnh Hưng đều không được đề cử.

Chia sẻ trên thảm đỏ, nhà báo Hữu Trịnh, Phó Ban thường trực giải Cống hiến 2017 cho biết: “Năm nay có một hạng mục mới phát sinh do nhu cầu của đời sống âm nhạc - đó là hạng mục nhà sản xuất. Vai trò của các nhà sản xuất ngày càng được khẳng định, họ là những người đứng sau sự thành công của những chương trình âm nhạc đình đám, những ca khúc nổi bật trong năm qua”.

Hoàng Rapper đảm nhiệm phần MC cho sự kiện thảm đỏ.

Hoàng Rapper đảm nhiệm phần MC cho sự kiện thảm đỏ. Trong khi đó, Nguyên Khang và Quỳnh Chi được giao trọng trách dẫn dắt chính cho buổi Lễ trao giải.

Trước khi lễ trao giải chính thức diễn ra, BTC Cống hiến đã tổ chức kiểm phiếu công khai và minh bạch với sự chứng kiến của các phóng viên (tổng số 94 phiếu của phóng viên hai miền Nam Bắc).

DANH SÁCH ĐỀ CỬ

GIẢI ÂM NHẠC CỐNG HIẾN LẦN 12-2017

(Xếp theo thứ tự a, b, c…)

I. NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM

1. Khắc Hưng

2. Đỗ Hiếu

3. Hồng Kiên

4. Hoài Sa

5. Quốc Trung

II. MUSIC VIDEO CỦA NĂM

1. Bánh trôi nước (Thể hiện: Hoàng Thùy Linh - Sáng tác: Hồ Hoài Anh)

2. Bống bống bang bang (Thể hiện: Nhóm 365 - Sáng tác: Only C)

3. Cause I Love You (Thể hiện: Noo Phước Thịnh - Sáng tác: Đỗ Hiếu)

4. Gửi anh xa nhớ (Thể hiện: Bích Phương - Sáng tác: Tiên Cookie)

5. Phía sau một cô gái (Thể hiện: Soobin Hoàng Sơn - Sáng tác: Tiên Cookie)

III. BÀI HÁT CỦA NĂM

1. Gửi anh xa nhớ (Thể hiện: Bích Phương - Sáng tác: Tiên Cookie),

2. Mơ (Thể hiện + Sáng tác: Vũ Cát Tường)

3. Ông bà anh (Thể hiện + Sáng tác: Lê Thiện Hiếu)

4. Sau tất cả (Thể hiện: Erik - Sáng tác: Khắc Hưng)

5. Tự sự tuổi 25 (Thể hiện + Sáng tác: Trương Thảo Nhi)

IV. NGHỆ SĨ MỚI CỦA NĂM

1. Erik

2. Lê Thiện Hiếu

3. Trương Thảo Nhi

4. Hoàng Rob

5. Soobin Hoàng Sơn

V. ALBUM CỦA NĂM

1. Bản nguyên (Trần Thu Hà)

2. Đinh Hương Sings The Golden Oldies (Đinh Hương)

3. Gửi người yêu cũ (Hồ Ngọc Hà)

4. Thằng cuội (Trần Mạnh Tuấn)

5. Trong (Nguyễn Thu Hằng)

VI. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

1. In The Spotlight (Công ty Mỹ Thanh)

2. Monsoon Music Festival - Liên hoan âm nhạc Gió mùa 2016 (Công ty Thanh Việt)

3. Sing My Song - Bài hát hay nhất (VTV - Cát Tiên Sa)

4. The Remix - Hòa âm ánh sáng (VTV - Cát Tiên Sa)

5. The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí (VTV - Cát Tiên Sa)

VII. CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

1. Bốn mùa trong em (Nguyễn Ngọc Anh)

2. Đôi bàn tay thắp lửa (Ban nhạc Bức Tường)

3. Funring Day 2016 - Noo Phước Thịnh Live Concert (Mobifone)

4. It's Show Time (Đông Nhi)

5. Love Song (Hồ Ngọc Hà)

6. Nâu nóng (Hà Anh Tuấn)

7. Trên đỉnh phù vân (Phó Đức Phương)

VIII. NHẠC SĨ CỦA NĂM

1. Tiên Cookie

2. Đỗ Hiếu

3. Khắc Hưng

4. Hồng Kiên

5. Trần Mạnh Tuấn

IX. CA SĨ (NHÓM HÁT, BAN NHẠC) CỦA NĂM

1. Hồ Ngọc Hà

2. Trần Thu Hà

3. Đông Nhi

4. Noo Phước Thịnh

5. Hà Anh Tuấn

Sự kiện thảm đỏ trước lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 12

Năm nay, Giải Âm nhạc Cống hiến có tổng cộng 47 đề cử cho 9 hạng mục gồm: Bài hát của năm, MV của năm, Album của năm, Nhạc sĩ của năm, Ca sĩ của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm và hạng mục mới – Nhà sản xuất của năm. Các phóng viên bình chọn dựa trên danh sách đề cử này, mỗi hạng mục sẽ chỉ có một cái tên duy nhất chiến thắng.

Tổng đạo diễn Hoàng Trọng Thanh cho biết, ý tưởng chung là tôn vinh nghệ sĩ như những con ong chăm chỉ, miệt mài lao động để mang lại mật ngọt cho đời. Chính vì vậy, sân khấu sẽ tinh tế, trang trọng và ấm cúng để làm nổi bật những thành quả âm nhạc và các nghệ sĩ trong năm 2016.

Thanh Thanh-Nguyễn Hùng/VOV.VN