Lễ trao giải Oscar 2017 lần thứ 89 sẽ diễn ra vào 5h30 ngày 26.2 (giờ địa phương) tại Nhà hát Dolby, Hollywood, Los Angeles, Mỹ tức 8g30 sáng ngày 27.2 (giờ Việt Nam).

Hai giải thưởng dành cho thể loại hoạt hình là Phim hoạt hình ngắn và Phim hoạt hình xuất sắc được dành cho Piper và Zootopia. La La Land đã có chiến thắng đầu tiên trong đêm trao giải Oscar lần thứ 89. Đó là hạng mục Thiết kế sản xuất xuất sắc.

The Salesman được trao giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắcnhưng đạo diễn Asghar Farhadi không thể có mặt tại Mỹ vì chính sách cấm người nhập cư mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là lần thứ hai phim của đạo diễn người Iran đoạt giải Oscar. Bốn năm trước, tác phẩm A Separation của ông cũng nhận giải thưởng danh giá này

Nữ diễn viên Viola Davis đoạt giải 'Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất' cho phim Fences sau 3 lần được đề cử (“Doubt” (2008), “The Help” (2011)) giải thưởng danh giá này. Đây là giải thưởng Oscar đầu tiên cho ngôi sao da màu trưởng thành từ khu ổ chuột nước Mỹ. Bước lên nhận giải thưởng, nữ diễn viên đã khóc rất nhiều và không quên cảm ơn gia đình, bạn bè của mình.

Viola Davis khóc nghẹn ngào khi nhận giải thưởng danh giá nhất trong sự nghiệp của mình

Giải Hòa âm xuất sắc thuộc về tác phẩm chiến tranh Hacksaw Ridge. Giải thưởng "Dàn dựng âm thanh xuất sắc" được trao cho bộ phim Arrival.

Bom tấn Fantastic Beasts and Where to Find Them được trao giải Thiết kế phục trang xuất sắc. Đây là tượng vàng thứ 4 dành cho nhà thiết kế huyền thoại Colleen Atwood.

Giải "Hóa trang và làm tóc xuất sắc" được trao cho êkíp Suicide Squad.

Nam diễn viên Mahershala Ali trong Moonlight đã được trao giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Bước lên nhân giải thưởng đầu tiên trong đời của mình, nam diễn viên 43 tuổi đã gửi lời cảm ơn đoàn làm phim đặc biệt là người vợ của anh đang mang thai đứa con được 3 tháng.

Mahershala Ali trong Moonlight

Justin Timberlake trình diễn mở màn với ca khúc Can't Stop the Feeling - nhạc phẩm nhận đề cử Ca khúc trong phim xuất sắc khi xuất hiện trong bộ phim Trolls.

Emma Robert

s

Olivia Culpo

Sofia Carson

Hailee Steinfeld

Karlie Kloss

Nữ diễn viên Cynthia Erivo

