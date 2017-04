Tường thuật trực tiếp trận MU vs Chelsea, vòng 33 Ngoại hạng Anh (22h ngày 16/4).

Tường thuật trực tiếp trận MU vs Chelsea

Trực tiếp trận MU vs Chelsea

Trận đấu giữa MU vs Chelsea tại vòng 33 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 22h ngày 16/4. Trong hai lần đọ sức gần nhất, Chelsea đều giành thắng lợi trước đối thủ thành Manchester. Chính bởi vậy, thầy trò HLV Conte rất tự tin khi hành quân tới làm khách trên sân Old Trafford. Thêm một chiến thắng, đồng nghĩa với việc The Blues có thể chạm một tay vào ngai vàng.

Tuy nhiên, đội khách chắc chắn sẽ vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ MU bởi thầy trò HLV Jose Mourinho cũng đang rất khát điểm để chạy đua vào top 4. Cộng thêm việc hai bên đều sở hữu những ngôi sao hàng đầu, trận MU vs Chelsea hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn. Báo Giao thông tường thuật trực tiếp trận MU vs Chelsea từ 22h ngày 16/4.

Đội hình dự kiến:

Thông tin bên lề:

- Chelsea đã thắng tới 21/25 trận gần nhất tại Premier League

- MU đã bất bại tới 21 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh, chuỗi bất bại dài hơn bất kỳ đội nào khác mùa này

- 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường diễn ra tại Old Trafford giữa MU và Chelsea đều kết thúc với tỉ số hòa

- 6 trận gần nhất của Chelsea tại Premier League đều kết thúc với tổng số bàn thắng từ 3 trở lên

- 6 lần chạm trán gần nhất giữa MU và Chelsea tại Old Trafford trên mọi đấu trường cũng đều kết thúc với tổng số bàn thắng từ 3 trở lên

- MU đã hòa Chelsea trong cả 45 phút đầu tiên cũng như cả trận trong 3 lần chạm trán gần nhất tại Old Trafford trên mọi đấu trường

- Chelsea đã bất bại tới 12 trận liên tiếp trước MU trên mọi đấu trường

- 4 trận gần nhất giữa MU và Chelsea diễn ra tại Old Trafford trên mọi đấu trường đều kết thúc với tổng số bàn thắng từ 3 trở xuống

- 5/6 trận gần nhất tại Premier League, Chelsea ghi được ít nhất 2 bàn trở lên.

Báo Giao thông