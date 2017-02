Toàn cảnh phần mở màn lễ trao giải Oscar lần thứ 89

Lễ trao giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, giải Oscar lần thứ 89 đang diễn ra tại Los Angeles, Mỹ, trong đó bộ him "La La Land" chính là tâm điểm với 14 đề cử Oscar.

Tuy nhiên, đối thủ chính của "La La Land" là Moonlight đã giành giải quan trọng đầu tiên: giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Mahershala Ali.

Một số giải phụ khác cũng đã được trao, nhưng không có tên "La La Land" đồng nghĩa với việc phim sẽ không thể lập kỷ lục về số giải Oscar giành được.

(bấm F5 để cập nhật)

• 2017-02-27 09:39

Giải Oscar Hòa âm xuất sắc được trao cho Kevin O'Connell và Andy Wright của phim 'Hacksaw Ridge'. Ê kíp này đã vượt qua các đối thủ nặng ký khác gồm đội hòa âm của 'Arrival,' 'Rogue One: A Star Wars Story' và bộ phim 'La La Land' đình đám.

• 2017-02-27 09:32

'Arrival' giành giải Oscar Biên tập âm thanh xuất sắc.

• 2017-02-27 09:31

Với độ dài 7 giờ 47 phút, 'O.J. Simpson: Made in America' đã trở thành bộ phim có thời lượng dài nhất từng đoạt giải Oscar. Bộ phim đã gây tranh cãi về ranh giới giữa điện ảnh và truyền hình. Dù ban đầu chia thành 5 phần và phát sóng trên kênh ESPN, bộ phim sau đó đã được tung ra rạp, khiến nó đủ tiêu chuẩn để tranh giải Oscar.

Tổng cộng bộ phim dài 467 phút. Bộ phim giữ kỷ lục trước đó là một phiên bản chuyển thể từ tác phẩm 'Chiến tranh và hòa bình,' với độ dài 431 phút. Tác phẩm này giành giải Oscar cho phim tiếng nước ngoài xuất sắc vào năm 1969.

• 2017-02-27 09:19

'OJ: Made In America' giành giải Oscar Phim tài liệu xuất sắc, một kết quả không gây ngạc nhiên.

• 2017-02-27 09:09

Mahershala Ali đã được đông đảo khán giả ở phía dưới đứng dậy vỗ tay sau khi phát biểu nhận giải Nam phụ xuất sắc với vai diễn trong 'Moonlight.'

Với đôi mắt rơm rớm nước, anh nói: "Tôi muốn cảm ơn tất cả những người thầy của mình, Barry Jenkins (đạo diễn), đội ngũ diễn viên và nhân viên của Moonlight. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời."

Ali không đưa ra tuyên bố chính trị nào. Anh chỉ cảm ơn vợ, người đang ốm nghén nhưng vẫn tích cực hỗ trợ anh trong thời gian quay phim 'Moonlight.' "Chúng tôi mới sinh con gái cách nay 4 ngày," anh loan tin và đám đông hoan hỉ chúc mừng anh.

• 2017-02-27 09:02

'Suicide Squad' giành giải Hóa trang xuất sắc, đánh bại các đối thủ trong một danh sách đề cử được đánh giá là "kỳ quái," gồm 'A Man Called Ove', 'Star Trek Beyond.' Trong khi đó giải Phục trang xuất sắc được trao cho 'Fantastic Beasts And Where To Find Them.' Giới quan sát ban đầu tưởng giải này sẽ thuộc về 'La La Land.'

• 2017-02-27 08:54

Ngay trước thời điểm công bố giải Nam diễn viên phụ xuất sắc, lễ trao giải Oscar đã bắt đầu với việc Justin Timberlake lên sân khấu hát ca khúc 'Can't Stop the Feeling' của anh, cũng được đề cử trao giải.

Hiện nay 'La La Land' đang dẫn đầu danh sách đề cử trao giải với 14 đề cử, trong một đêm trao giải được dự báo sẽ thấm đẫm màu sắc chính trị.

"Tôi muốn nói lời cảm ơn Tổng thống Trump. Còn ai nhớ năm ngoái, khi giải Oscar trông có vẻ như đã phân biệt chủng tộc không? Chuyện đó qua rồi," người dẫn chương trình Jimmy Kimmel pha trò khi khai mạc sự kiện.

• 2017-02-27 08:50

Mahershala Ali giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong phim 'Moonlight'

• 2017-02-27 08:49

Đêm trao giải Oscar đã bắt đầu diễn ra.

• 2017-02-27 08:48

Trên thảm đỏ Oscar, tài tử Matt Damon gọi người dẫn chương trình Jimmy Kimmel là kẻ "không có tài năng." Tuy nhiên, xét tới việc Damon không ưa Kimmel từ lâu thì phát ngôn này cũng không gây ngạc nhiên cho lắm.

• 2017-02-27 08:34

Meryl Streep đã xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Oscars 2017. Năm nay Streep được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong phim Florence Foster Jenkins và dư luận đang muốn xem minh tinh này có đưa ra phát biểu chống lại Tổng thống Donald Trump hay không.

• 2017-02-27 06:55

Nhạc sĩ Pharrell Williams và nữ diễn viên Mimi Valdes

• 2017-02-27 06:51

Đề cử Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

• 2017-02-27 06:50

Diễn viên nhí Sunny Pawar

• 2017-02-27 06:49

Nữ diễn viên Karlie Loss với bộ váy trắng đầy ấn tượng

• 2017-02-27 06:42