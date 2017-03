Rooney không có tên trong 2 trận đấu sắp tới của ĐT Anh gặp ĐT Đức và ĐT Lithuania, trong khi đó có 4 đồng đội của anh ở MU được vinh dự khoác áo "Tam Sư" lần này.

MU Dự kiến: De Gea; Bailly, Rojo, Blind, Valencia; Pogba, Herrera; Martial, Mata, Mkhitaryan; Ibrahimovic.

Rostov Dự kiến: Medvedev; Navas, Mevlja, Kudryashov; Noboa, Prepelita, Erokhin, Terentjev, Bayramyan; Poloz, Bukhrov.

Rooney không được lên tuyển Anh, tin vui cho Rashford

ĐT Anh mới công bố danh sách 26 cái tên được triệu tập nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Đức và sau đó là với Lithuania tại vòng loại World Cup 2018 vào các ngày 23 và 26/3 sắp tới.

Trong danh sách tập trung của "Tam Sư" lần này, HLV Gareth Southgate đã buộc phải gạt Harry Kane và Wayne Rooney ra khỏi đội hình. Đây không phải điều quá bất ngờ bởi hai cầu thủ này đều đang trong quá trình điều trị chấn thương.

Marcus Rashford sẽ có dịp thể hiện khả năng của mình trong bối cảnh ĐT Anh đang khủng hoảng tiền đạo

Không có Rooney và Kane, song ĐT Anh vẫn còn những cái tên khác đủ sức thay thế với Marcus Rashford của MU và Jamie Vardy từ Leicester City. Bên cạnh đó, còn có sự xuất hiện của tiền đạo thuộc biên chế Sunderland là "lão tướng" Jermain Defoe.

Ngoài Rashford, MU còn có 3 cầu thủ khác cũng được gọi lên tập trung trong màu áo "Tam Sư" đợt này là Phil Jones, Luke Shaw và Chris Smalling.

Danh sách triệu tập của ĐT Anh:

- Thủ môn: Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Torino), Tom Heaton (Burnley)

- Hậu vệ: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Phil Jones (Manchester United), Michael Keane (Burnley), Luke Shaw (Manchester United), Chris Smalling (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Tottenham)

- Tiền vệ: Dele Alli (Tottenham), Michail Antonio (West Ham), Ross Barkley (Everton), Eric Dier (Tottenham), Adam Lallana (Liverpool), Jake Livermore (West Brom), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Nathan Redmond (Southampton), Raheem Sterling (Manchester City), James Ward-Prowse (Southampton)

- Tiền đạo: Jermain Defoe (Sunderland), Marcus Rashford (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester City).

Man City bị loại khỏi Champions League, Martial sướng rơn

Trên mạng xã hội sau khi Man City bị AS Monaco đánh bại 1-3 ở sân Louis II tại lượt về vòng 1/8 Champions League, qua đó bị loại khỏi giải đấu này vì luật bàn thắng sân khách, tiền đạo Anthony Martial đã đăng tải nhiều thông tin bày tỏ niềm vui đồng thời gửi lời chúc mừng đến các cầu thủ AS Monaco.

Không khó hiểu vì sao Martial lại vui mừng đến thế bởi anh là người cũ của Monaco và rất hạnh phúc khi chứng kiến đội bóng cũ của mình loại Man City, kình địch của Man United tại Manchester.

Martial từng khoác áo AS Monaco 3 mùa giải trước khi chuyển sang đá cho Man United vào hè 2015.

Mourinho cãi nhau với trợ lý

Không hiểu vì lý do gì nhưng Mourinho và Carlos Lalin, chuyên gia thể lực của MU đã cãi nhau rất to trước buổi tập cho trận lượt về vòng 1/8 Europa League gặp Rostov đêm nay. Một trợ lý của "Người đặc biệt" là Ricardo Formosinho (chuyên gia săn cầu thủ) phải vào cuộc can ngăn.

Carlos Lalin làm việc với Jose Mourinho từ Chelsea đến Real Madrid và MU

Sau khi Ricardo Formosinho vào cuộc, Carlos Lalin, với vẻ mặt hằm hằm, đã rời sân tập, đi nhanh về bãi xe lên xe rời trung tâm Carrington. Còn HLV Mourinho đã chủ trì buổi luyện tập sau đó của MU.

Pogba được bênh vực

"Tôi rất hạnh phúc với những gì Pogba đã làm được. CLB cũng hạnh phúc khi có được Pogba. Với tính cách của Pogba, tôi nghĩ cậu ấy chẳng thèm đếm xỉa gì đến những lời mọi người nói. Tính cách này của Pogba có lẽ tốt với cậu ấy trong quãng thời gian thi đấu ở đây”, Mourinho nói.

MU mất Martial & Rooney nhưng Ibra trở lại

Dù mất đi 2 tiền đạo Rooney và Martial, MU sẽ chào đón sự trở lại của Zlatan Ibrahimovic trong cuộc tái đấu với đối thủ đến từ xứ sở Bạch Dương. Sự có mặt của ngôi sao Thụy Điển sẽ mang lại khích lệ lớn. Nên nhớ, hàng công của “Quỷ đỏ” đã gần như "im tiếng" trước Chelsea khi không có Ibra trong đội hình (lĩnh án treo giò).

Xem lại trận Chelsea - MU (tứ kết FA Cup):

Thông tin lực lượng:

MU: Vắng Martial, Rooney chấn thương.

Rostov: Kalachev và Gatcan bị treo giò; Granat bỏ ngỏ khả năng ra sân,

Thông tin bên lề:

MU ghi ít nhất 3 bàn ở 3 trong 4 trận được thi đấu tại Old Trafford (Europa League).

MU toàn thắng trong cả 4 trận được thi đấu tại Old Trafford trong khuôn khổ Europa League

MU thắng 2, hòa 7, thua 1 trên tổng số 10 lần trước đây đụng độ các đội bóng Nga.

MU đang trải qua chuỗi 22 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà trên mọi đấu trường

Rostov chỉ giành được 1 trận thắng trong 5 chuyến làm khách tại Champions League

Rostov thắng 2, hòa 3 trong 5 trận gần nhất

MU mất Rooney, Martial - Mourinho dè chừng "hạt tiêu"

Đăng Đức