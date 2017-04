Anderlecht có vẻ không phải là đối thủ dễ chơi với MU, vốn sợ đá sân khách.

Anderlecht MU

0-0

Anderlecht Dự kiến: Ruben, Adjei, Mbodji, Spajic, Obradovic, Tielemans, Dendoncker, Stanciu, Chipciu, Teodorczyk, Hanni.

MU Dự kiến: De Gea, Valencia, Bailly, Rojo, Shaw, Carrick, Herrera, Pogba, Mkhitaryan, Martial, Ibra.

Sợ khủng bố, MU tăng cường an ninh

MU đã yêu cầu tăng cường an ninh trước trận đấu với Anderlecht vào đêm nay. Theo đó, họ muốn cảnh sát hộ tống chiếc xe bus chở toàn đội bóng trên đường tới SVĐ Constant Vanden Stock. Ngoài ra, theo thông tin từ tờ The Sun, lực lượng bắn tỉa, trực thăng… cũng được huy động để đảm bảo an ninh.

Thông tin về vụ nổ bom tấn công chiếc xe bus chở cầu thủ Dortmund (khiến Bartra phải nhập viện) đã khiến những người MU phải lo lắng.

Vào năm 2016, thủ đô Brussels của Bỉ từng là nơi diễn ra vụ khủng bố đẫm máu khiến cho 38 người chết và khoảng 300 người bị thương.

Carrick nguyện "chung tình" với MU

“Khi còn nhỏ, tôi là fan ruột của Newcastle United. Tôi từng mơ một ngày được chơi bóng trong màu áo sọc đen trắng đó. Vậy nhưng tất cả cũng đã là chuyện quá khứ rồi.”

“Tôi quả thực vô cùng may mắn với cơ hội được thi đấu cho Man Utd và thậm chí lâu đến 11 năm như vậy. Không còn gì để có thể đòi hỏi thêm nữa, có lẽ tôi sẽ kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình luôn một khi mãn hạn hợp đồng với MU. Chưa thể nói trước được điều đó nhưng chắc chắc chí ít, tôi sẽ không thi đấu thêm cho bất cứ đội bóng Anh nào khác.”

Mourinho lên tiếng về mâu thuẫn với De Gea

"Tôi không quan tâm đến những tin đồn chuyển nhượng (Real hỏi mua De Gea). Nếu các cầu thủ nằm ở trọng tâm tin đồn đó, anh ta cũng không được phân tâm. Mỗi một trận đấu đều cần sự tập trung tối đa của toàn đội. Thực sự thì tôi thấy De Gea không có vấn đề gì. Nhưng tất cả đều phải nhớ cuối mùa giải mới là lúc để các cầu thủ quan tâm đến tương lai của mình chứ không phải bây giờ".

Video Sunderland 0-3 MU cuối tuần qua:

Thông tin bên lề:

Anderlecht đã đánh bại MU trong cả 2 trận đấu trên sân nhà gần nhất, 3-1 vào tháng 11/1968 và 2-1 vào tháng 10/2000.

MU từng thắng Anderlecht 10-0 tại European Cup vào tháng 9/1956.

Mourinho từng cùng Chelsea đánh bại Anderlecht 2 lần ở vòng bảng Champions League mùa giải 2005/06.

Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1996/97, Anderlecht góp mặt ở vòng tứ kết cúp châu Âu (từ tứ kết UEFA Cup 1996/97 để thua Inter 2-3).

MU đã bị loại 2/3 lần gần nhất góp mặt ở tứ kết cúp châu Âu. “Quỷ đỏ” bị Bayern loại ở tứ kết Champions League 2 lần ở mùa giải 2009/10 và 2013/14, nhưng đánh bại Chelsea ở tứ kết mùa 2010/11.

Sau 10 trận từ vòng bảng đến trước vòng tứ kết, Anderlech đều ghi bàn ở tất cả các trận (21 bàn), chỉ có Genk (22 bàn) là đội ghi được nhiều bàn hơn.

Ibra đã tham gia vào 8 bàn thắng tại Europa League mùa giải năm nay (5 bàn, 3 kiến tạo), nhiều hơn bất cứ đồng nghiệp nào.

MU giữ sạch lưới nhiều hơn bất kì đội nào tại Europa League từ đầu mùa (6 lần).

Nhật Quang