Sáng 31-3, UBND TP.HCM đã triển khai thử nghiệm máy kiểm tra an ninh tại cổng số 86B Lê Thánh Tôn, quận 1 đối với những người vào liên hệ công tác tại UBND thành phố.

Cổng an ninh tại UBND TP.HCM được vận hành thử nghiệm sáng 31/3.

Dự kiến việc kiểm tra an ninh sẽ áp dụng chính thức vào tuần tới. Thay vì phải trình giấy tờ tùy thân như trước đây, những người khi đến liên hệ công tác tại UBND TP.HCM phải qua kiểm tra an ninh của nhân viên an ninh và máy kiểm tra ngay tại cổng trước khi vào.

Theo Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, từ nay trở đi, khi nhận được thư mời dự họp tại UBND TP.HCM, các đơn vị sẽ đăng kí trước người tham dự qua mạng. Thư mời sẽ có mã code để quét và điểm danh khi kiểm tra ở tại cổng. Một cổng kiểm soát an ninh đã được lập ngay lối vào và tất cả người làm việc hay đến liên hệ công tác đều phải đi qua cánh cổng này. Tương tự như tại sân bay, các vật dụng như ba lô, túi xách, ví tiền, chìa khóa, điện thoại… đều phải bỏ vào chiếc giỏ nhựa và cho đi qua máy soi chiếu.

Ông Hoan cũng khẳng định, việc kiểm tra an ninh tại UBND TP.HCM qua máy soi, chứ không đến mức phải cởi áo khoác, giày dép, thắt lưng… như ở sân bay.

Thời gian tới, UBND TP.HCM sẽ lắp đặt thêm hệ thống rà soát bom mìn cho ô tô. Các xe ô tô vào trụ sở UBND TP.HCM đều phải kiểm tra, rà soát bom mìn kể cả xe của Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Hoan cho biết thêm.

Thu Dịu