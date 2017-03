Thật tình, ai cũng biết, V-League 2017 đang có lửa, có cả 'khói' trước, trong, sau trận đấu, trên sân cỏ và cả khán đài. Trong giai đoạn này, bất cứ một động thái chủ quan, thiếu thận trọng của một cá nhân, tập thể hay bộ phận nào cũng sẽ làm cho tình hình thêm phức tạp.

1. Trận đấu giữa CLB Hà Nội và FLC Thanh Hóa vòng 10 kết thúc đã mấy ngày nhưng dư âm vẫn còn nóng hổi. Tất nhiên, HLV Petrovic đã phải nhận án phạt với những hành động phản ứng thái quá trên sân nhưng người hâm mộ lại nhắc đến từ... giá như!

Giá như, những người phân công trọng tài và cả bản thân trọng tài Hiền Triết “tế nhị hơn”. Bóng đá Việt chưa chuyên nghiệp như bên Tây để lấy sự công tâm, vô tư ra so sánh. Trong quá khứ, việc các đội bóng phàn nàn chuyện TT A, B, C "chuyên theo" một đội bóng đã có. Ban Trọng tài (và Hội đồng TT QG trước đây) thường lý giải do tiết kiệm kinh phí. TT Võ Minh Trí từng bị đề nghị không được thổi trận có Long An thi đấu vì... bà ngoại cuar Trí “cào” gốc địa phương này. Chính HLV Petrovic, dù đồng ý bàn thắng bị trọng tài không công nhận là đúng, ông đã xin lỗi tổ trọng tài, nhưng thuyền trưởng này vẫn một mực cho rằng ông Triết bắt bất lợi cho đội khách, "dí" FLC Thanh Hóa quả phạt đền là sai. “Ngược lại, tôi đã xem đi xem lại băng hình và khẳng định quả thổi phạt 11 mét với Thanh Hóa ở phút 23 là thiếu chuẩn xác. Bật Hiếu nằm sân trước khi bóng nảy cột dọc chạm người anh ta. Quả đó bóng vào đùi cầu thủ tôi chứ không phải tay”.

2. Và nữa, ông đã đề cập đến khía cạnh không thể bỏ qua: “Tôi xem lại trên truyền hình, thấy trước khi hiệp hai bắt đầu, trọng tài Hiền Triết đứng nói chuyện với cầu thủ Hà Nội khoảng hai phút. Tôi không nói họ làm gì mờ ám nhưng là trọng tài thì không nên như thế, sẽ gây cảm giác ức chế cho đội khác. Ngày tôi mới đến, tôi thấy trọng tài Việt Nam đứng tuyên thệ bắt công tâm. Tôi mừng lắm, chưa thấy ở đâu có chuyện này.

Sau đó một số vòng tôi còn lên tiếng khen họ bắt tốt hơn cả trọng tài ở châu Âu. Gần đây các trọng tài đã đánh mất niềm tin. Họ làm sao thì làm, đừng để chết bóng đá Việt Nam, đừng giết chết tình yêu của người hâm mộ”.

Cuối cùng, giá như, BLV truyền hình không vội trở thành “quan tòa” phán xét đúng sai thì tình hình đỡ phức tạp. Những nhận định của các BLV (và cả giới phóng viên) có tính định hướng và kết nối rất cao. Nếu chưa ổn, sẽ cũng như một thùng dầu đổ vào đống củi đang bén lửa. Hãy thận trọng khi ngồi trong cabin. Hãy tập trung vào chuyên môn và xin đừng vội phán xét một cách chủ quan điều gì, nếu như không thật chắc chắn.

Đừng đốt V-League, trong đó đã có lửa!

Đông Hùng

