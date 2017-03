Những tháng đầu năm 2017, thời tiết, khí hậu có những diễn biến bất thường, vụ Đông Xuân ấm, mưa trái vụ... đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất trồng trọt, đặc biệt là sản xuất lúa, cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

Ngày 3/3, đại diện Bộ NN&PTNT cho biết, vụ Đông Xuân ấm, ít mưa đã ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển, đặc biệt việc ra hoa, thụ phấn của cây vải tại các tỉnh phía Bắc, nhất là đối với giống vải thiều Thanh Hà – giống chủ lực trong sản xuất vải hiện nay. Bên cạnh đó, mưa trái mùa ở các tỉnh phía Nam đã tác động đến tất cả các vùng sản xuất từ đèo Hải Vân trở vào.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh, đối với cà phê, điều, 20% số lượng hoa trà đầu bị ảnh hưởng, nhưng rất may trong thời điểm hiện nay thời tiết tốt hơn, nắng và khô ráo, thời điểm này đang tập trung ra hoa chính vụ, nên có lợi hơn.

Kiểm tra lúa mới cấy tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức.

Liên quan đến vấn đề dịch bệnh trên cây tiêu, đại diện Cục Bảo vệ thực vật cho biết, mưa trái vụ đã khiến bệnh chết nhanh và bệnh chết chậm ở cây hồ tiêu tăng nhanh, đặc biệt ở Đắk Lắk. Năm trước tỉnh này chỉ có vài chục hecta hồ tiêu mắc bệnh, nhưng năm nay riêng bệnh chết chậm đã lên tới 1.100ha, bệnh chết nhanh 580ha (năm ngoái là 20ha). Với cây điều, hiện có 27.400ha bị nhiễm bọ xít muỗi, trong đó diện tích nhiễm nặng là 6.000ha (chủ yếu ở Lâm Đồng). Bên cạnh đó, hiện có 33.000ha lúa của 5 tỉnh Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp bị sâu lăn, trong đó diện tích bị nhiễm nặng là 15.000 ha (chủ yếu ở Kiên Giang và Long An).

Trước diễn biến bất lợi cho ngành trồng trọt, lĩnh vực có kim ngạch xuất khẩu khoảng 8 tỷ USD này, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã giao Thứ trưởng Lê Quốc Doanh trực tiếp vào Tây Nguyên kiểm tra đánh giá tình hình cho sát thực tế. Đồng thời chỉ đạo các cục và đơn vị liên quan đưa ra gói kỹ thuật để ứng phó kịp thời, hiệu quả. Bộ trưởng lưu ý Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt theo dõi, nắm bắt chặt chẽ tình hình dịch bệnh, nhất là trên lúa, điều, tiêu, cà phê… để đưa ra những phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Theo lãnh đạo Bộ NN&PTNT, 2 tháng đầu năm nay nhiệt độ rất ấm, tổng tích ôn tăng, nhưng diễn biết rất phức tạp, có thể 25/4 trà sớm trỗ vẫn có khả năng rét nàng Bân. Hơn nữa, năm nay lại nhuận hai tháng 6 nên hết sức khó đoán về vụ Đông Xuân của miền Bắc. Do đó, Bộ NN&PTNT yêu cầu Cục Trồng trọt và Cục Bảo vệ thực vật bám sát diễn biến nhiệt độ ở miền Bắc để có kịch bản ứng phó sớm với những diễn biến của thời tiết.