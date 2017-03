Vòng 8 V-League lặng lẽ trôi qua trong tiếng thở phào của những tổ trọng tài ở khắp các sân cỏ khi họ phải đối diện với quá nhiều rắc rối suốt 7 lượt đấu trước đó.

Một cổ động viên kể lại sau trận đấu ở sân Hòa Xuân, trọng tài chính nghe loáng thoáng các HLV có nhắc đến tên đã giật mình hỏi: “Lại phàn nàn trọng tài nữa hả?”. Khi biết không có vấn đề gì lớn dính dáng đến mình, “vua sân cỏ” mới thở phào như vừa trút đi gánh nặng ngàn cân.

Đấy là tâm trạng chung của hầu hết trọng tài làm nhiệm vụ trên bất kỳ sân cỏ nào, sau quá nhiều sự cố liên quan đến họ lẫn cách hành xử không giống ai của cấp trên khiến người hâm mộ suy giảm niềm tin. Tất cả đều cố gắng đưa trận đấu về đích an toàn nhưng nhiều khi vẫn để xảy ra những sai sót dù không làm ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, gây ức chế cho người trong cuộc.

Sau nhiều sự cố trên sân cỏ, giới trọng tài cẩn trọng hơn trong nhiều tình huống dù vẫn để xảy ra sai sót. Ảnh: HUY PHẠM

Trận đấu muộn vòng 8 V-League chiều 5-3 trên sân Vinh, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải đã nói thẳng 90 phút trôi qua nhạt nhẽo quá. Chất lượng chuyên môn của cuộc đối đầu giữa SL Nghệ An và B. Bình Dương không cao, trọng tài thì vẫn thiếu quyết liệt trong xử lý các pha bóng có tính chất bạo lực, rất dễ dẫn đến chấn thương cho cầu thủ.

7.000 khán giả ở sân Vinh phải chờ đến phút 88 mới có dịp chiêm ngưỡng bàn thắng cho… đội khách B. Bình Dương. Dugary bật cao đánh đầu đưa bóng bật cột dọc vào lưới trong sự ngỡ ngàng của cả hàng thủ SL Nghệ An.

Sự kiên nhẫn của chủ nhà được đền đáp sau đó hai phút, Tuấn Tài cũng có cú đánh đầu chuẩn xác chạm một hậu vệ B. Bình Dương trước khi nằm gọn trong lưới san bằng 1-1.

Khán giả dần vắng bóng trên các khán đài, như ở sân Thống Nhất chỉ có 1.000 người đến xem trận Sài Gòn - Hà Nội.

Trên sân Lạch Tray không khán giả do lệnh xử phạt lỗi lăng mạ VFF, trọng tài,… Hải Phòng vẫn chơi đầy khí thể để thắng Quảng Nam 2-0. Ngoại binh Stevens sút phạt thủng hàng rào ở phút 25 ghi bàn cho chủ nhà. Đến phút 38, Fagan ấn định 2-0 sau một pha độc diễn tốc độ rồi sút căng làm bó tay thủ môn Văn Cường đem về 3 điểm cho Hải Phòng.

Trận thua đầu tiên của Quảng Nam sau 8 vòng đấu đã khiến họ trôi xuống hạng ba trong sự bám đuổi ráo riết của nhóm năm đội xếp sau.

Đáng ngại nhất là hoàn cảnh của Long An ngã ngựa 0-1 trên sân Sanna Khánh Hòa là trận thua thứ 6 liên tiếp khiến họ vẫn nằm yên dưới đáy bảng.

Các trận đấu khác vòng 8 V-League: HA Gia Lai – TP.HCM 0-1, Thanh Hóa – cần Thơ 1-0, SHB Đà Nẵng – Than Quảng Ninh 2-0, Sài Gòn – Hà Nội 0-0.

GIA HUY

+ Bảng xếp hạng: 1. Thanh Hóa (18 điểm); 2. Hà Nội (13 điểm); 3. Quảng Nam (13 điểm); 4. Hải Phòng (13 điểm); 5. TP.HCM (13 điểm); 6. SHB Đà Nẵng (12 điểm); 7. Than Quảng Ninh (12 điểm); 8. Sanna Khánh Hòa (12 điểm); 9. HA Gia Lai (10 điểm); 10. SL Nghệ An (9 điểm); 11. Sài Gòn (9 điểm); 12. B. Bình Dương (8 điểm); 13. Cần Thơ (5 điểm); 14. Long An (4 điểm).