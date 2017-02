Sau sự cố trên sân Thống Nhất ở vòng 6 V.League 2017, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra một mức án lịch sử đối với thầy trò HLV Ngô Quang Sang.

Theo nhận định của giới chuyên môn thì đây là một trong những án phạt nặng nề nhất từ VFF đối với các cầu thủ và HLV Long An.

Sau khi án phạt được ban hành, có rất nhiều dư luận cho rằng BTC giải đấu VĐQG chỉ chăm chăm hành tội cầu thủ, những người tạo nên giải đấu mà cố tình quên đi ngọn nguồn từ đâu mà có sự bạo loạn trên sân Thống Nhất trong trận đấu giữa CLB TP.HCM và Long An vào chiều ngày 19.2 vừa qua.

Trong trận đấu này, trọng tài Nguyễn Trọng Thư là người điều khiển cuộc chơi. Ông dành một sự ưu ái rất tinh vi cho đội bóng chủ nhà của ông chủ trẻ Lê Công Vinh.

Đôi khách Long An trong cơn bĩ cực đã vượt lên mạnh mẽ ở cuộc đối đầu này và họ đã có bàn thắng ở phút 35 do công tiền đạo Oseni. Ba phút sau đó, từ một pha vây hãm khung thành đội khách. Trong tài Thư đã mạnh dạn chỉ tay vào chấm phạt đền từ nhận định bóng chạm tay một hậu vệ Long An.

Sau quyết định này, các cầu thủ của HLV Ngô Quang Sang vây lấy trọng tài và phản đối cho có lệ. Không mấy khó khăn để Victor quân bình tỷ số cho TP.HCM.

Những tưởng cú phạt đền sẽ đánh bại Long An nhưng lạ thay, đội bóng miền tây đã tổ chức lại lối chơi. Họ phòng thủ chặt, bắt người trên toàn sân và tạo ra vô số đợt phản công làm chao đảo khung thành CLB TP.HCM. Và một trong những pha phản công sắt bén đó đã giúp Nguyễn Tài Lộc đưa đội bóng Long An vượt lên dẫn trước ở phút 54.

Tấn bi hài kịch được dựng lên và phát triển đến cao trào khi ông vua áo đen này lại chỉ tay vào chấm phạt đền ở phút 80. Quyết định này được trọng tài Trọng Thư đưa ra một cách vội vàng sau một pha tranh chấp không thực sự rõ ràng, khiến cho Ban huấn luyện và cầu thủ Long An phản ứng dữ dội.

Một ngày sau đó, tập thể và các cá nhân CLB Long An nhận một án phạt nặng nề. Trong khi đó, trách nhiệm của người điều hành trận đấu thì không được giới hữu quan của LĐBĐ VN lên tiếng nói đến.

Trong lúc dư luận đổ dồn sự quan tâm đến tiếng nói chính thức từ những nhà tổ chức và điều hành giải đấu thì Ban trong tài VFF lại chọn phương án “im lặng là vàng”.

Riêng tác nhân chính của đại án VFF thì tỏ ra rất bình thản. Ông trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã né tránh mọi câu hỏi của báo chí, và chỉ nói gói gọn trong câu: “Xin lỗi và mong thông cảm, tôi không thể nói gì”. Để giải thích lý do im lặng, ông trọng tài “nhà nòi” cho rằng đã có một sự chỉ đạo không nằm trong văn bản từ “bên trên” để tránh tiếp xúc và trao đổi với các cơ quan truyền thông ở thời điểm nhạy cảm này.

Sau một chuỗi sai phạm có hệ thống của các vị vua điều hành trận đấu, VFF và Ban trọng tài đang phải đối mặt với rất nhiều sức ép từ dư luận.

Theo kết luận từ Ban trọng tài thì cơ quan này chưa thể đưa ra những phân tích cụ thể hay băng ghi hình chứng minh trọng tài Thư đã bắt đúng trong tình huống thổi phạt đền cầu thủ Long An.

Với vai trò điều hành và quyết định mọi tình huống trong trận đấu nhưng khi để xảy ra bạo loạn thì trọng tài Nguyễn Trọng Thư lại được giám sát trọng tài đánh giá là đã “hoàn thành nhiệm vụ”.

Từ đánh giá này của giám sát trọng tài trong trận đấu và sự im lặng từ Ban trọng tài mà trọng tài Thư vẫn tiếp tục được giao nhiệm vụ trọng tài thứ tư trong trận đấu giữa Hà Nội FC và B Bình Dương.

Tiếp tục làm nhiệm vụ có nghĩa là con trai ông Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi đã không phải nhận một án phạt kỷ luật nào sau sự cố trên sân Thống Nhất, ở trận đấu giữa TP.HCM và Long An tuần trước.

Chùm ảnh trọng tài Nguyễn Trọng Thư ngồi bàn trận Hà Nội FC - B Bình Dương

Ông Nguyễn Trọng Thư làm nhiệm vụ trọng tài bàn trong trận Hà Nội FC - B Bình Dương

Theo điều lệ của BTT, trọng tài chính của trận đấu trước sẽ nhận nhiệm vụ trọng tài bàn của vòng đấu sau

Trọng tài Thư nhắc nhở BHL đội B.Bình Dương

Nói chuyện riêng với trợ lí HLV

Điều khiển đường pitch

