Mặc dù đã nằm sân, song hậu vệ của HAGL là A Hoàng vẫn lãnh trọn chú sút vào mặt từ cầu thủ bên phía Long An. Tuy nhiên trọng tài đã không rút cái thẻ nào bất chấp sự phản ứng quyết liệt từ các cầu thủ HAGL.

Vòng 7 V.League, HAGL đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp sau khi đè bẹp chủ nhà Long An 3-0, với cúp đúp bàn thắng của Văn Thanh và bàn mở tỷ số của Công Phượng. Tuy nhiên, ở trận đấu này trọng tài Trần Đình Thịnh đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình khi bỏ qua rất nhiều lỗi của các cầu thủ Long An. Một trong những thiếu sót của trọng tài Thịnh khiến người hâm mộ thất vọng đó là bỏ qua pha phạm lỗi nguy hiểm của cầu thủ Long An đối với cầu thủ trẻ A Hoàng của HAGL.

Trọng tài Trần Đình Thịnh.

Cụ thể, cuối hiệp 1, phút thứ 42, Long An có pha hãm thành đội khách và cầu thủ Tấn Lộc tung ra cú sút rất căng khiến thủ thành đội bóng phố núi phải vất vả cản phá. Sau cú sút này, bóng bật ra và trọng tài cắt còi do một cầu thủ Long An có pha phạm lỗi. Mặc dù hậu vệ A Hoàng của HAGL đã nằm sân, nhưng Nguyễn Văn Nam đã có pha sút bóng ác ý nhằm thẳng vào mặt đối thủ.

Sau pha phạm lỗi thô bạo này của Văn Nam, các cầu thủ HAGL đã phản ứng lại khá dữ dội. Tuy vậy, khá ngạc nhiên là trọng tài Trần Đình Thịnh lại không rút thẻ với Văn Nam. Ngoài tình huống không rút thẻ với Văn Nam ở tình huống cú tình sút bóng vào mặt A Hoàng, trọng tài Thịnh cũng mắc rất nhiều sai sót khác, khiến người hâm mộ hết sức thất vọng.

Cụ thể, ở phút thứ 7 và 53 của trận đấu, các cầu thủ chủ nhà để bóng chạm tay rất rõ ràng trong vòng cấm nhưng trọng tài không cắt còi. Đặc biệt ở phút cuối trận đội bóng phố Núi còn bị thổi phạt việt vị oan khi Văn Toàn đang có bóng thuận lợi, khiến HLV Quốc Tuấn hết sức bức xúc.

Cựu trọng tài xuất sắc nhất Việt Nam Dương Mạnh Hùng đã tỏ ra rất bức xúc về hậu bối của mình khi cho rằng chẳng qua vì HAGL đã thắng chứ không chắc chắn đội bóng này sẽ không để yên. Không thể khẳng định sẽ có một Long An thứ 2 nhưng ông Nguyễn Quốc Tuấn và BLĐ đội bóng phố núi sẽ không cho qua nhẹ nhàng như vậy.

Ông Hùng khẳng định không hiểu trọng tài Thịnh quá non kinh nghiệm hay quá thiếu bản lĩnh khi bắt quá tệ ở trận đấu giữa Long An và HAGL như vậy. Ban trọng tài VFF cần phải có sự chấn chỉnh và tốt nhất Trưởng ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi nên từ chức. Nếu ông còn tại vị, V.League không phải nát, mà là ra bã.

Theo CHIP (Seatimes)