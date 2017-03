Sáng 31/3, Công an Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Vi Đình Thông( sinh năm 1989, quê Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng trộm xe (áo đỏ) bị bắt giữ cùng với tang vật. Trước đó, đội hiệp sĩ đường phố khi đang tuần tra tại khu vực phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một thì phát hiện 3 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi đến địa bàn ĐT743 thuộc khu phố 1, phường An Phú, 3 đối tượng trên lợi dụng sơ hở của người dân liền thực hiện hành vi bẻ khóa, trộm chiếc xe máy đang dựng trước nhà dân và tẩu thoát. Khi phát hiện đang bị truy đuổi, các đối tượng liên tục lạng lách, đánh võng, dùng nón bảo hiểm ném về phía các hiệp sĩ. Khi đến trước Khu Phố Bình Thuận, Phường Thuận Giao, tên chạy xe máy vừa trộm bị các hiệp sĩ bắt giữ. Riêng 2 tên còn lại đã ngoan cố dùng dao và bình xịt hơi cay tấn công các hiệp sĩ và trốn thoát. Được biết chiếc xe bị mất là của anh N.T.T( sinh năm 1983, tạm trú tại Thị xã Thuận An). Hiện Công an Thị xã Thuận An đang tiếp tục mở rộng điều tra để bắt giữ đối tượng còn lại. YẾN NHI