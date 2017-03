Với ý đồ chiếm đoạt tài sản, Dũng dùng hồ sơ giả đến xin việc tại cửa hàng ĐTDĐ FPT sau đó đã trộm 82 thiết bị điện tử trị giá 1,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Sau khi bán được số sản phẩm trộm được, Dũng đem tiền dẫn bạn gái đi…ngao du… Chuốc thuốc ngủ bảo vệ, đột nhập cửa hàng FPT trộm cắp

Ngày 16-3, Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cho biết đã phá vụ án trộm cắp tài sản tại cửa hàng thiết bị di động FPT Shop (số 189-191, Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú), bắt đối tượng Võ T5 Chí Dũng (30 tuổi, quê quán Cà Mau).

Liên quan đến vụ án này, Công an quận Tân Phú cũng tạm giữ Nguyễn Đình Đạt (29 tuổi, ngụ Tân Phú) để điều tra về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 9h ngày 8-3, quản lý của Cửa hàng thiết bị di động FPT Shop đến Công an quận Tân Phú trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy đi 82 thiết bị di động, gồm ĐTDĐ đắt tiền, máy tính bảng, laptop trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Công an quận Tân Phú tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Vào thời điểm này, quản lý cửa hàng cho biết, nhân viên bảo vệ ca trực đêm tại cửa hàng tên Nguyễn Văn Huy đã không có mặt, gọi điện, liên lạc nhưng không được.

Đối tượng Dũng

Từ nguồn tin đáng chú ý này, Công an quận Tân Phú tập trung vào nghi can Huy. Qua xem xét hồ sơ xin việc, Công an quận Tân Phú xác định, hồ sơ của bảo vệ tên Nguyễn Văn Huy là giả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ tên Huy được xác định là Võ Tạ Chí Dũng và đối tượng này đang cùng bạn gái lưu trú ở Bến Tre. Một tổ công tác đã được cử đi Bến Tre và bắt được Dũng di lý về TP Hồ Chí Minh.

Tang vật được thu hồi

Tại CQĐT, Dũng khai, với ý đồ chiếm đoạt tài sản, Dũng đã làm bộ hồ sơ giả mang tên Nguyễn Văn Huy và xin vào làm bảo vệ của của hàng FPT Shop. Sau một thời gian nắm rõ qui luật hoạt động của cửa hàng, tối 8-3, trong ca trực, Dũng đã mở khóa lấy trộm 68 ĐTDĐ, 12 máy tính bảng, laptop, 2 đồng hồ thông minh... rồi đem toàn bộ số tài sản trên về phòng trọ của N.T.T.N (24 tuổi, quê quán Bến Tre, bạn gái Dũng) cất giấu.

Nghĩ là hồ sơ của mình lưu tại cửa hàng là hồ sơ giả, Công an khó tìm ra nên sáng hôm sau, Dũng lấy “chiến lợi phẩm” ra tặng bạn gái chiếc Iphone 7Plus Gold rồi đem “chiến lợi phẩm” đến cửa hàng điện thoại của Nguyễn Đình Đạt (em của N) bán với tổng số tiền 660 triệu đồng. Biết những món đồ điện tử của Dũng là hàng gian, nhưng do hám rẻ, Đạt đã thâu toàn bộ.

Có tiền Dũng đưa bạn gái đi chơi nhiều nơi, lên Bình Phước về TP Hồ Chí Minh và đi các tỉnh miền Tây. Để chứng tỏ đẳng cấp “đại gia”, tại nhà bạn gái ở Bến Tre, Dũng tặng gia đình bạn gái 3 chiếc ĐTDĐ đắt tiền, tặng thêm bạn gái chiếc Macbook và Ipad. Trong lúc hưởng thụ những ngày làm “đại gia” thì Dũng bị Công an tìm ra di lý về TP Hồ Chí Minh.

M.Đức