500 gốc sâm trị giá hàng trăm triệu đồng của một người dân ở xứ sở sâm Ngọc Linh Quảng Nam bị kẻ xấu nhổ trộm.

Ngày 6-3, ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an huyện Nam Trà My bước đầu xác định được nghi phạm liên quan đến vụ trộm sâm Ngọc Linh “khủng” nhất từ trước tới nay trên địa bàn huyện.

500 gốc sâm trị giá hàng trăm triệu đồng bị nhổ trộm

Theo báo cáo từ Công an huyện Nam Trà My, tối 28-2, đơn vị tiếp nhận thông tin tại chốt của ông Hồ Văn Dương (nóc Takngo, thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My) xảy ra vụ mất trộm trên 500 gốc sâm Ngọc Linh (tương đương khoảng trên 10 kg sâm đủ các loại tuổi của cây).

Sau thời gian điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ và thông tin của quần chúng nhân dân, khoảng 11 giờ 5 phút ngày 5-3, Công an huyện Nam Trà My phối hợp với Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) kiểm tra đối tượng Nguyễn Minh Nguyệt (SN 1985, ngụ thôn Dương Bình, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) trên đoạn đường Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ) thì phát hiện đối tượng mang theo khoảng 4 kg sâm.

Công an huyện Nam Trà My nhận định rất có thể đây là sâm Ngọc Linh bị mất trộm tại thôn 2, xã Trà Linh nên đã tạm giữ Nguyệt để điều tra làm rõ.

Sâm Ngọc Linh hiện có giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi ký

Sâm Ngọc Linh là dược liệu quý, có giá trị kinh tế rất cao và chỉ có duy nhất trên đỉnh Ngọc Linh thuộc 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. Hiện nay giá mỗi ký sâm từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng tùy vào độ tuổi. Nhờ vào cây sâm, nhiều người dân sống trên đỉnh Ngọc Linh xa xôi trở thành tỉ phú. Vào tháng 6 này, lễ hội sâm núi Ngọc Linh lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Nam Trà My, đây là một trong những hoạt động trong chuỗi các sự kiện của Festival Di sản Quảng Nam 2017.

Tr.Thường