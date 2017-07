Bị bắt hai đối tượng cùng khai nhận rằng, vì thèm lòng bò uống rượu nhưng không có tiền mua nên bắt trộm con bò cái của nhà hàng xóm giết thịt.

Ngày 25/7, công an xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết, Ban công an xã này đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao cho công an huyện xử lý 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào đêm 23/7, tổ tuần tra công an xã Bình Chuẩn phát hiện hai đối tượng đang làm thịt gia súc dưới chân dốc Kẻm Tẹ của bản Nà Cọ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, hai đối tượng bị tạm giữ. Các đối tượng này được xác định là Lô Văn Đức (SN 1986) và Vi Văn Lê (SN 1968, đều trú tại bản Nà Cọ, xã Bình Chuẩn).

Hai đối tượng sau đó đã khai nhận, vì thèm lòng bò để uống rượu nhưng lại không có tiền mua. Bởi thế cả hai bàn nhau bắt trộm bò cái nhà ông Lô Văn Tinh (hàng xóm) để giết thịt để làm mồi.

Tại nhà riêng hai đối tượng, công an xã cũng phát hiện một bộ lòng bò và nội tạng cùng với bộ xương sườn. Trước đó, hai đối tượng đã đem thịt bò đi tiêu thụ để lấy tiền.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

CTV Tường Vi - Nhật Minh/VOV.VN