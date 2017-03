Một anh chàng nhảy múa khi đang làm mì sợi trên con phố ẩm thực ở Trung Quốc đã gây được sự chú ý và nhanh chóng trở thành ngôi sao mạng xã hội.

Tian Bo, 31 tuổi, là một thợ làm mì sợi tại một gian hàng trên con phố ẩm thực ở Thành Đô, Trung Quốc. Anh trở nên nổi tiếng sau khi một đoạn video dài chưa đầy 1 phút được chủ gian hàng quay lại và đăng lên mạng xã hội.

Nhờ tiết mục lắc lư theo nhạc sôi động kết hợp với động tác kéo sợi mì thành thục này, cửa hàng mì nhỏ nơi anh làm việc đã thu hút được rất đông khách đến xem, và anh chàng trở thành trung tâm của sự chú ý. Tian đã nhận được rất nhiều lời mời phỏng vấn, hợp tác kinh doanh và chụp ảnh cùng fan.

Rất đông du khách đến cửa hàng mì để xem Tian Bo biểu diễn "vũ điệu kéo mì". Ảnh: Chinanews.

Tuy nhiên, theo Shanghaiist, chỉ 20 ngày sau khi trở thành một “ngôi sao” mạng xã hội, Tian đã quyết định bỏ việc tại cửa hàng này, dù từng nói sẽ gắn bó cửa hàng mì, nơi mà anh được lăng xê.

Ông You, chủ cửa hàng mì cho biết Tian yêu cầu tăng lương. Ông đồng ý trả từ 430 USD lên 1.450 USD một tháng, một sự gia tăng đáng kể nếu anh này đồng ý ký hợp đồng tiếp tục làm việc. Tian không đồng ý vì anh muốn được nhận 21.800 USD tiền công một năm. Do không muốn phải trả một khoản tiền lương quá cao, ông You đã để cho anh chàng nhân viên “ngôi sao” của mình ra đi.

“Tian trở nên tự mãn vì nghĩ mình là một ngôi sao. Anh ta không còn là một người thợ làm mì giỏi như trước nữa. Nếu tôi không quay lại đoạn video đó, liệu anh ta có thể trở thành một ngôi sao hay không?”, Ông You thở dài.

Vợ của ông You nói rằng sự chú ý của mọi người khiến Tian tin rằng mình thực sự là một ngôi sao lớn. Anh bắt đầu đi làm trễ và yêu cầu 4-5 ngày nghỉ mỗi tháng, thay vì 2 ngày như trước đây.

Về phần mình, Tian thú nhận rằng việc trở thành người nổi tiếng đã ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của mình. Số lượng mì anh làm ra chỉ còn khoảng 1/4 so với trước đây.

Hiện tại, công việc kinh doanh của cửa hàng vẫn tiếp tục như thường lệ và ông You cũng không muốn Tian quay trở lại làm việc.

Minh Hải