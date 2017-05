Liên quan tới vụ bé học lớp 1 tại trường Tiểu học Hải An (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị ném thước mù một mắt, Phòng GD-ĐT đã có báo cáo Sở.

Bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết, Phòng GD-ĐT huyện Tĩnh Gia đã có báo cáo vụ việc. Sở sẽ làm văn bản gửi Bộ GD-ĐT.

Ảnh: Lê Anh

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Tĩnh Gia, sự việc diễn ra vào khoảng 15h20, thứ sáu, ngày 15/1/2016. Trong lúc ra chơi giữa giờ, có hai học sinh nam nô đùa. Một em đã dùng mảnh thước kẻ loại gỗ (loại thước học sinh) bị gãy để ném bạn.

Không may, mảnh thước đi trúng vào mắt của em Vũ Phương Anh (học sinh lớp 1A) dẫn đến bị thương nặng. Phương Anh được chuyển đi cấp cứu và chuyển lên tuyến trên.

Ngôi trường nơi cháu Phương Anh học

Ngay sau đó, nhà trường lập biên bản xảy ra vụ việc với sự tham gia của cán bộ giáo viên, học sinh, lãnh đạo nhà trường cùng Công an xã Hải An; thành lập đoàn kiểm tra toàn bộ sự việc tai nạn đã xảy ra; tổ chức cuộc họp giữa ban lãnh đạo nhà trường với gia đình học sinh có đại diện Công an xã Hải An, Công an huyện Tĩnh Gia chứng kiến để thống nhất biện pháp xử lý.

Trường đã cử đại diện lãnh đạo, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên đến nhà bà ngoại để động viên, thăm hỏi gia đình về tình hình sức khỏe của em Phương Anh.

Nhà trường và hội cha mẹ học sinh sau đó tổ chức kêu gọi quyên góp, ủng hộ cháu. Ngày 25/1/2016, Chi hội Chữ thập đỏ nhà trường đã chuyển số tiền 10 triệu đồng tới gia đình cháu Phương Anh.

Trong thời gian điều trị, cháu ở với mẹ tại Yên Bái nên đến ngày 7/2/2016 (30 Tết âm lịch) cháu mới về. Ban lãnh đạo nhà trường và các cô giáo đã đến nhà thăm sức khỏe và gửi quà động viên cháu.

Ngày 1/3/2016, hội cha mẹ học sinh và nhà trường tiếp tục chuyển đến gia đình cháu số tiền quyên góp là 15,5 triệu đồng nhưng mẹ cháu không nhận (không rõ lý do).

Ngày 16/5 Tòa sẽ xử

Trước đó, trường Tiểu học Hải An đã nhận được hồ sơ của công ty luật TNHH Dân Việt gửi đến đòi bồi thường 918 triệu đồng. Mặc dù đã có hợp đồng ủy quyền của bà Nguyễn Thị Hà (mẹ cháu Phương Anh) nhưng nhà trường thấy chưa đủ cơ sở pháp lý để giải quyết.

Ngày 19/10/2016, trường Tiểu học Hải An cũng đã nhận được thông báo và giấy mời của TAND huyện Tĩnh Gia đến giải quyết vụ việc với đơn kiện đòi đền bù số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 7/4/2017, nhà trường nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử của TAND huyện Tĩnh Gia vào ngày 18/4/2017. Nhưng sau đó, TAND huyện Tĩnh Gia thông báo tạm hoãn phiên tòa.

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Tĩnh Gia, TAND huyện Tĩnh Gia quyết định mở phiên tòa vào ngày 16/5/2017.

UBND huyện sẽ chỉ đạo nhà trường thực hiện trách nhiệm đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trao đổi với VietNamNet, bà Lê Thị Lương - bà nội cháu Phương Anh cho biết, sau khi sự việc xảy ra gia đình có ủy quyền cho công ty luật để xử lý vụ việc.

"Từ khi công ty gửi đơn ra tòa nhà trường không một lần đến nhà thương lượng mà mọi lần gặp mặt đều do tòa án gọi lên" - lời bà Lương.

