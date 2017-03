Màn trình diễn này đã khiến các vị HLV cũng như khán giả bên dưới phải 'nôi da gà'.

Tối 19/3, tập 6 The Voice - Giọng hát Việt đã lên sóng truyền hình VTV3. Các thí sinh tiếp tục bước lên sàn đấu để thể hiện khả năng ca hát của mình sau một thời gian tập luyện cùng HLV và cố vấn âm nhạc. Cuộc thi tiếp tục mang đến những màn trình diễn đầy màu sắc hay những giây phút lắng đọng, tiếc nuối khi phải chia tay những thí sinh tiếp theo.

Tóc Tiên làm mới hit của Lady Gaga cho cặp đôi Mỹ Linh - Hải Anh đối đầu nhau

Team HLV Tóc Tiên chào sân tập 5 với màn đối đầu của Mỹ Linh - Hải Anh. Cả hai thể hiện ca khúc 'You And I' bản hit của Lady Gaga với một bản phối hoàn toàn mới. Khả năng hát tiếng Anh điêu luyện, những nốt cao hay những đoạn phiêu khiến người nghe phải nổi da gà. HLV Tóc Tiên cũng rất xúc động khi thấy học trò tỏa sáng trên sân khấu.

HLV Đông Nhi phấn khích trước phần trình diễn máu lửa của Mỹ Linh - Hải Anh, và trước sự cá tính, tự tin Đông Nhi ưu ái cho giọng ca Hải Anh. HLV Noo Phước Thịnh cho rằng đây là ca khó cho HLV Tóc Tiên và anh lựa chọn giọng ca Mỹ Linh. HLV Thu Minh cảm thấy rất dễ chịu khi nghe cặp đôi hát, tuy nhiên để chọn một cá tính đậm nét,Thu Minh lựa chọn Hải Anh. Trước những lựa chọn của 3 HLV, và một cuộc chiến 'một chín một mười' Tóc Tiên quyết định lựa chọn Mỹ Linh bước tiếp.

Noo Phước Thịnh 'vỡ òa' với tiết mục 'Xin anh đừng' của hai cô dâu học trò Đông Nhi trên sân khấu The Voice

Tiết mục cuối cùng đến từ team Đông Nhi là cặp đấu Thu Hà - Giáng My. Cả hai thể hiện ca khúc 'Xin anh đừng' sáng tác Đỗ Hiếu. Khoác lên mình chiếc áo cô dâu cùng chất giọng tự sự, da diết và tràn đầy cảm xúc, cả hai khiến cả trường quay thật sự lắng đọng. Đặc biệt, những nốt lên cao, bỏ nhỏ câu chữ, còn khiến người nghe phải nổi da gà. Thu Hà và Giáng My còn ôm nhau bật khóc nức nở sau khi kết thúc phần trình diễn.

HLV Noo Phước Thịnh chia sẻ: 'Lời bài hát khiến mọi người phải vỡ òa, Noo rất thích ý tưởng này. Hai giọng hát đều và đẹp như nhau, chất chứa sự thổn thức rất lớn. Noo chúc mừng cho tiết mục của hai bạn, quá tuyệt vời'. HLV Thu Minh đưa ra lời lựa chọn: 'Nếu nói về sự chắc chắn trong giọng hát, chị thích Giáng My, nhưng cảm xúc chị thích Thu Hà'. HLV Tóc Tiên nhận xét: 'Điểm hay ở tiết mục này là giọng hát, cách diễn của hai bạn rất tự nhiên và đầy cảm xúc đến mức chị phải cuốn theo. Hai em đã làm rất tốt'. HLV Đông Nhi chia sẻ: 'Các em đã làm nên một phần trình diễn khiến mọi người phải thổn thức. Ở Giáng My em luôn có được sự ổn định, Thu Hà em tiến bộ rất nhiều và có cá tính riêng của mình'. Kết quả, Giáng My là thí sinh được Đông Nhi lựa chọn cùng cô bước tiếp vào vòng trong.

Học trò Thu Minh 'tình tứ' như đang yêu thu hút Tóc Tiên với màn song đấu 'Treasure'.

Mở màn là phần trình diễn của cặp đôi Đào Tín và Mỹ Linh đến từ team Thu Minh. Cả hai thể hiện ca khúc tiếng Anh 'Treasure'. Một chút tinh nghịch hát như chơi, cách xử lý tinh tế cùng sự ăn hợp với nhau trên sân khấu, cặp đôi đã mang đến một phần trình diễn tuyệt vời. HLV Thu Minh không ngừng nhún nhảy theo tiết mục của học trò.

Tóc Tiên nhận xét: 'Hai bạn rất tình tứ trên sân khấu, chị nghĩ hai bạn đang yêu nhau thật đấy. Nhìn Mỹ Linh thấy quá rõ dấu ấn của chị Thu Minh. Hai bạn tung hứng với nhau rất nhịp nhàng, sức cảm của hai bạn tạo cho nhau quá lớn khiến chị hoàn toàn bị thu hút'. HLV Đông Nhi cho biết: 'Các bạn rất đẹp đôi, làm chủ được sân khấu. Bạn nam có độ tinh quái trong giọng hát, tạo cảm giác thu hút người nghe. Mỹ Linh có độ ổn định và làm chủ được những gì mình muốn'. HLV Noo Phước Thịnh rất thích ánh nhìn và thần thái của Mỹ Linh và khen ngợi sự trưởng thành của Đào Tín. Là người trực tiếp hướng dẫn, HLV Thu Minh biết được sở trường sở đoãn của các học trò và cho biết:

'Giọng hát của hai em có những điểm quyến rũ giống nhau, cân bằng và tạo nên một bố cục hoàng hảo. Tuy nhiên, về giọng hát, nội lực, chiều sâu thì Mỹ Linh sẽ được mọi người đánh giá cao hơn Tín. Chị cũng ngợi khen Tín về sự tập trung rất lớn, diễn hát nhưng không bị phô và chênh. Chị rất hài lòng với phần trình diễn của hai em'. Kết quả, Thu Minh lựa chọn Đào Tín bước vào vòng trong.

Thu Minh, Tóc Tiên, Đông Nhi khen ngợi bản mashup 'không liên quan' của 3 mảnh ghép team Noo Phước Thịnh

Tiếp đến là 3 mảnh ghép Anh Phong - Ngọc Ny - Chí Huy đến từ team Noo Phước Thịnh. Cả 3 thể hiện một tiết mục đặc biệt khi mashup 3 ca khúc 'Xinh - What is love - Em không cần anh - Không'. Sự pha trộn giữa 3 giọng hát, phong cách âm nhạc khác nhau cùng sự biến tấu trong giai điệu, các học trò của Noo Phước Thịnh đã mang đến một phần trình diễn khiến 3 HLV còn lại trên ghế nóng đều phấn khích.

HLV Đông Nhi chia sẻ: 'Một bản mashup rất thú vị, được nối tiếp giữa các câu hát trong bài hát tưởng chừng không liên kết nhưng lại liên kết không tưởng. Khi bước ra sân khấu nhìn tổng thể Ngọc Ny sáng bừng, hai anh bên cạnh dù có hotboy cũng phải lu mờ'. HLV Tóc Tiên và Thu Minh đều giá cao cách dàn dựng câu chuyện của Noo Phước Thịnh và thích sự thể hiện của Chí Huy vì biết phá cách trong cách thể hiện. HLV Noo Phước Thịnh cảm nhận được phần trình diễn của 3 học trò rất tuyệt vời. Tuy nhiên, trước sự nỗ lực và trưởng thành của Anh Phong, Noo Phước Thịnh đã chọn Anh Phong đi tiếp.

Thu Minh mang hit của Phan Mạnh Quỳnh để học trò làm 'tan chảy' cả trường quay The Voice

Cuộc đối đầu 'nảy lửa' tiếp theo đến từ team Thu Minh là Ali Hoàng Dương và cặp đôi Song Hào - Ngọc Hiệp. Cả ba dẫn khán giả bước vào không gian âm nhạc mượt mà khi thể hiện ca khúc 'Khi người mình yêu khóc' bản hit của Phan Mạnh Quỳnh. Ca khúc được Thu Minh làm mới lại hoàn toàn để phù hợp với chất giọng của cả 3. Ali Hoàng Dương với chất giọng nội lực, tràn đầy năng lượng kết hợp cùng sự ăn ý của Song Hào - Ngọc Hiệp khiến tiết mục trở nên vô cùng đặc biệt.

HLV Đông Nhi nhận xét: 'Một phần trình diễn bất phân thắng bại, mỗi cá nhân đứng trên sân khấu đều tạo được sự riêng biệt. Ali Hoàng Dương có được cá tính, màu sắc đặc biệt, cặp sinh đôi lại có phong thái vẫn rất đĩnh đạc. Chị rất thích tiết mục vừa rồi'. HLV Noo Phước Thịnh cảm thấy rất thích vì phần trình diễn quá hay. HLV Đông Nhi chia sẻ: 'Đây là sự kết hợp rất nghệ thuật giữa hiện đại và cổ điển, có sự tương phản qua lại. Hai cái hòa hợp tạo nên sự đưa đẩy trong cách hát'. Riêng HLV Thu Minh cho biết: 'Cặp sinh đôi là hai cá thể nhập thành 1 không thể tách riêng, với Ali Hoàng Dương đây là một thử thách rất khó. Nếu không có cặp sinh đôi mà chỉ có Ali Hoàng Dương thì tiết mục sẽ không thể hoàn hảo. Các em hòa quyện và hỗ trợ lẫn nhau tạo nên một phần trình diễn thành công và không ai có thể so sánh được với nhau'. Kết quả, trước hai đối thủ nặng ký, Thu Minh đã lựa chọn Ali Hoàng Dương đi tiếp.

Chặng thứ 2 của vòng Đối đầu đã khép lại. Tập 7 The Voice - Giọng hát Việt sẽ lên sóng vào lúc 21h ngày 26/3 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

