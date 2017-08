Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy có nhiều điểm tương đồng trên con đường quan lộ. Cùng làm sếp DN có vốn nhà nước dưới mái nhà chung Tập đoàn Dầu khí, cùng thăng tiến chóng mặt khi để lại khoản lỗ khổng lồ, rồi cùng trốn đi nước ngoài trước khi bị khởi tố, bị truy nã. Trịnh Xuân Thanh đã phải chịu quy án sau 1 năm lẩn trốn, còn kết cục của Vũ Đình Duy sẽ ra sao?

Năm 2008, nhà máy xơ sợi Đình Vũ Hải Phòng (PVTex) được phê duyệt đầu tư với số vốn lên đến gần 325 triệu USD (khoảng 7.000 tỷ). Vũ Đình Duy được giao trọng trách là Tổng giám đốc từ tháng 7/2009.

Dưới thời Vũ Đình Duy, nhà máy liên tục lâm cảnh thua lỗ. Tổng số lỗ tính đến ngày 31/3/2015 đã lên tới 1.732 tỷ đồng, nhà máy 7.000 tỷ nằm chết dí đến nay chưa hẹn ngày khởi động lại.

Làm sếp ở PVTex được gần 5 năm (từ tháng 7/2009 đến 2/2014), Vũ Đình Duy thăng hoa trên con đường quan lộ. Tháng 12/2014 Duy được chủ tịch UBND TP. Hải Phòng bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng.

Trịnh Xuân Thanh đã quy án, còn Vũ Đình Duy vẫn lẩn trốn.

Nhưng Vũ Đình Duy không ngồi ở chiếc ghế này quá lâu. Bởi chỉ 6 tháng sau, vào 6/2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương khi đó là ông Vũ Huy Hoàng đã bổ nhiệm Duy làm Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp.

Vị trí này ông Duy cũng ngồi có hơn 11 tháng. Sau đó, Duy lại được cựu Bộ trưởng Hoàng ký quyết định cho giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) kể từ ngày 8/4/2016.

Thế nhưng chỉ 7 tháng sau, từ tháng 11/2016, Vũ Đình Duy đã không xuất hiện ở cơ quan với lý do “xin nghỉ đi nước ngoài chữa bệnh”.

Đó cũng là thời điểm Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng khi thanh tra việc đầu tư xây dựng, vận hành nhà máy 7.000 tỷ này.

Hơn 7 tháng sau khi Vũ Đình Duy “đi chữa bệnh ở nước ngoài”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (theo điều 165 bộ luật Hình sự) xảy ra tại công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX), công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC.KBC) và các đơn vị liên quan.

Các cựu sếp PVTex bị khởi tố, bắt tạm giam gồm có cựu Chủ tịch PVTex Trần Trung Trí Hiếu, Vũ Phương Nam, cựu Kế toán trưởng PVTex. Còn Vũ Đình Duy - cựu Tổng giám đốc PVTex bị khởi tố và truy nã đặc biệt.

Có thể thấy, giữa Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy có nhiều điểm tương đồng trên con đường quan lộ, từ sếp DNNN đến vòng lao lý: Cùng làm sếp DN có vốn nhà nước dưới mái nhà chung Tập đoàn Dầu khí, cùng thăng tiến chóng mặt khi để lại khoản lỗ khổng lồ, rồi cùng trốn đi nước ngoài trước khi bị khởi tố, rồi bị truy nã.

Trịnh Xuân Thanh đã đầu thú sau gần 1 năm lẩn trốn, còn kết cục của Vũ Đình Duy sẽ ra sao?

Trước Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, đã có nhiều “cựu” sếp DNNN bỏ trốn ra nước ngoài khi làm ăn thua lỗ, nhưng đa phần đều không thoát.

Điển hình như vụ Dương Chí Dũng, cựu Chủ tịch Vinalines, cựu Cục trưởng Cục Hàng Hải. Đầu 2012, rời Vinalines để để lại khoản lỗ khổng lồ ở DN này, Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng Hải. Nhưng chiếc ghế này Dương Chí Dũng chỉ ngồi được 2 tháng. Ngày 17/5/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công khởi tố bị can với Dương Chí Dũng và đồng phạm về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng Dũng đã nhanh chân bỏ trốn trước khi cơ quan điều tra thực thi lệnh bắt vào ngày 18/5/2012. Song chỉ 4 tháng sau, đầu tháng 9/2012, Dương Chí Dũng cũng bị bắt theo lệnh truy nã quốc tế.

Tại phiên phúc thẩm xét xử vào tháng 5.2014, Dương Chí Dũng, cựu Chủ tịch Vinalines bị Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm với mức án tử hình.

Một nhân vật khác là Giang Kim Đạt - nguyên quyền Trưởng Phòng kinh doanh Công ty Vinashinlines, cũng đã chấp nhận chịu hình phạt cao nhất của pháp luật sau thời gian dài bỏ trốn ra nước ngoài. Ôm hàng trăm tỷ đồng tham ô, từ tháng 8/2010 Giang Kim Đạt đã bỏ trốn sang Campuchia và Singapore. Sau 5 năm, đến 7/7/2015 Giang Kim Đạt đã bị bắt. Tại phiên xét xử tháng 2/2017, Giang Kim Đạt bị tòa tuyên án tử hình.

Tại cuộc họp họp báo về tình hình công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Công an, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, cho biết Cục cảnh sát phòng chống tội phạm và tham nhũng (C46) đang khẩn trương điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến dự án xơ sợi Polyester Đình Vũ (xơ sợi Đình Vũ).

Riêng bị can Vũ Đình Duy, nguyên Tổng giám đốc PVTex, chưa bắt được do đã bỏ trốn trước thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố.

"Sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đã tiếp tục đề nghị Tổ chức Interpol truy nã quốc tế”, Trung tướng Tuyến cho hay.

Hà Duy