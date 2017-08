Trên chương trình thời sự VTV1, Trịnh Xuân Thanh trả lời phỏng vấn và cho biết quay về Việt Nam đầu thú để đối diện với sự thật.

Trong chương trình thời sự VTV lúc 19h tối nay, Trịnh Xuân Thanh cho biết sau quá trình "trốn chạy do suy nghĩ không chín chắn, tôi thấy rằng cần phải quay về để đối diện với sự thật".

"Thứ hai là cần về gặp lại mọi người, đặc biệt là những lãnh đạo để báo cáo nhận khuyết điểm, xin lỗi. Gia đình động viên, tôi đã xin về tự thú", ông Thanh nói.

Đơn xin tự thú của Trịnh Xuân Thanh

Để cung cấp thêm thông tin ông Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú ngày 31/7, Đài Truyền hình Việt Nam đã liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra.

Trong đơn xin đầu thú của ông Thanh có đoạn: "Tôi thấy lo sợ trước kết luận vi phạm của tôi và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu do thua lỗ của PVC. Do lo sợ, suy nghĩ không hết tôi đã quyết định trốn tại Đức. Trong thời gian này, cuộc sống trốn tránh bấp bênh luôn lo sợ. Được sự động viên của gia đình, bạn bè tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại Cơ quan An ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật".

Ngày 31/7, Bộ Công an thông tin Trịnh Xuân Thanh, sinh ngày 13/2/1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội; hiện là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đầu thú.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định pháp luật.

Trần Thường