Tối 3/8, trên chương trình thời sự VTV1, Trịnh Xuân Thanh đã trả lời phỏng vấn và cho biết quay về Việt Nam đầu thú để đối diện với sự thật.

Theo VTV, trong đơn ra đầu thú, ông Trịnh Xuân Thanh viết: “Tôi thấy lo sợ trước kết luận về vi phạm của tôi và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu trong việc thua lỗ của PVC. Do lo sợ, suy nghĩ không hết, tôi đã quyết định trốn ở lại Đức. Trong thời gian này cuộc sống trốn tránh, bấp bênh, luôn lo sợ. Được sự động viên của gia đình và bạn bè tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật".

"Trong quá trình trốn chạy tôi cũng nghĩ mình suy nghĩ không chín chắn nên đã quyết định đi trốn. Tôi nhận thức thấy rằng mình phải về đối diện với sự thật. Và cái thứ hai là cần về gặp lại mọi người. Rồi đặc biệt là báo cáo với lãnh đạo, mình đã nhận thức được khuyết điểm, xin lỗi. Được gia đình động viên, tôi đã ra tự thú", Trịnh Xuân Thanh nói trên VTV.

Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trên VTV tối 3/8. Ảnh: VTV.

Chiều cùng ngày, tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao , trả lời câu hỏi của báo giới về việc Đức yêu cầu tùy viên Việt Nam phải rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ do "cáo buộc liên quan tới vụ việc được cho là bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Tôi lấy làm tiếc về phát biểu ngày 2/8 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức".

Hãng tin AFP đặt câu hỏi: "Việt Nam có xác nhận lời cáo buộc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh không? Hiện giờ ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu?".

Bà Hằng nói: "Thông báo của Bộ Công an đã được báo chí đăng tải, theo đó, ngày 31/7, ông Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú ở Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra".

"Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành điều tra. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định.

Trước đó, ngày 2/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer cáo buộc Việt Nam đã "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức" và việc này "vi phạm luật pháp Đức và quốc tế".

Bút tích Đơn xin tự thú của Trịnh Xuân Thanh với cơ quan an ninh điều tra. Ảnh: VTV.

Ngày 31/7, Bộ Công an thông tin Trịnh Xuân Thanh, sinh ngày 13/2/1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội; hiện là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định pháp luật.

Tháng 9/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và tài liệu điều tra, Trịnh Xuân Thanh và nhóm cán bộ chủ chốt của PVC đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát và làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng (giai đoạn 2011-2013).

Tháng 3/2017, trong khi đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế, Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố thêm tội Tham ô tài sản do liên quan tới vụ án lừa đảo xảy ra tại Dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land.

Công Khanh