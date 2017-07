Chiều 31.7, Bộ Công an cho biết bị can Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây lắp dầu khí VN (PVC), đã đến trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú và đã được cơ quan công an thực hiện các thủ tục tiếp nhận người phạm tội theo quy định.

Đồ Họa: Hoảng Đình Trước đó, ngày 16.9.2016, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Xuân Thanh về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên, thời điểm Cơ quan CSĐT - Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố, ông Thanh không có mặt tại nơi cư trú cũng như tại nơi làm việc. Sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ra Quyết định số 19/C46-P12 truy nã toàn quốc và đến ngày 29.9.2016, truy nã quốc tế đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Sai phạm nghìn tỉ Đầu tháng 6.2016, Thanh Niên có bài viết Xe tư nhân gắn biển số xanh và “di sản” của Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đề cập việc ông Trịnh Xuân Thanh sau khi được điều chuyển về làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đã sử dụng ô tô đắt tiền vốn là của tư nhân nhưng gắn biển số xanh. Mặt khác, việc ông Thanh ra đi đã để lại một khoản lỗ, thất thoát lên tới hàng tỉ đồng tại PVC. Ngay sau đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban Tổ chức T.Ư, Ban Nội chính T.Ư, Bộ Công an, Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư, Tỉnh ủy Hậu Giang và Tập đoàn dầu khí VN kiểm tra sự việc Báo Thanh Niên nêu. Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư nêu rõ “đây là việc cần phải làm ngay”. Kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng cho thấy, trong thời gian từ 2007 - 2013, trên các cương vị Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVC, mặc dù đã có kiến nghị, cảnh báo của các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tình hình thua lỗ và tiềm ẩn thua lỗ, nhưng ông Trịnh Xuân Thanh và Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát tổng công ty đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy định pháp luật về quản lý kinh tế; để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng trong giai đoạn 2011 - 2013. Trong giai đoạn này, nhiều tổ chức, cá nhân của PVC bị kỷ luật và xử lý hình sự. Trong vụ án xảy ra tại PVC, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an bước đầu làm rõ bị can Trịnh Xuân Thanh ngoài các sai phạm trong việc điều hành chung tại PVC còn có hành vi sai phạm trong một số dự án và đơn vị thành viên, trong đó có việc thua lỗ hơn 576 tỉ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần thi công cơ giới và lắp máy dầu khí và việc thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 mà PVC có vai trò là nhà thầu… Đến nay, ngoài Trịnh Xuân Thanh, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố 9 bị can khác về hành vi cố ý làm trái và tham ô tài sản. Hầu hết bị can trong vụ án này đều nguyên là cán bộ PVC qua các thời kỳ. Tham ô tài sản Trung tuần tháng 3.2017, TAND cấp cao tại Hà Nội qua xét xử các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land (Q.Hà Đông, Hà Nội), đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tham ô tài sản có liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh. Trong vụ án này, TAND cấp cao tại Hà Nội cho rằng, có căn cứ xác định ông Trịnh Xuân Thanh khi còn là Chủ tịch HĐQT PVC, đã chỉ đạo một số người, đại diện phần vốn góp của PVC bán đất tại dự án Nam Đàn Plaza với giá 40 triệu đồng/m2 nhưng chỉ thể hiện trong hợp đồng là 35 triệu đồng/m2; phần chênh lệch 5 triệu đồng/m2 để chia nhau. Vụ án này đã được cơ quan tố tụng phát hiện, khởi tố từ tháng 9.2010 nhưng bị trả hồ sơ, điều tra bổ sung và xét xử lại nhiều lần. Một số bị can sau khi bị khởi tố đã được đình chỉ điều tra nên không làm rõ được vai trò của ông Trịnh Xuân Thanh vào thời điểm đó. Tối 31.7, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo của Bộ Công an cho biết việc ông Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú sẽ nhanh chóng tháo gỡ những “nút thắt” trong việc điều tra vụ án tại PVC, bởi khi xuất hiện bị can chính trong vụ án thì tang chứng, vật chứng sẽ nhanh chóng được làm rõ. Đáng chú ý, các vụ án liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh nay đã chuyển sang cho Cơ quan An ninh điều tra thụ lý. Thái Sơn