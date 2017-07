Theo ĐBQH, Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú là căn cứ để cơ quan công an đẩy nhanh tiến độ xử lý vụ án, mở rộng điều tra các vụ việc khác.

Ngày 31/7, Bộ Công an cho biết, nghi can Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú tại trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra, sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế.

Đánh giá về sự kiện này, một số ĐBQH cho rằng đây là kết quả rất tốt sau khi cơ quan chức năng kiên trì, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để nghi can Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú.

Đối tượng Trịnh Xuân Thanh

ĐBQH Đặng Hoài Tân (Bình Định) nhận định, việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú cho thấy đối tượng đã thấy được sai phạm của mình nên quay đầu lại. Tuy nhiên, từng là một đảng viên, một cán bộ lãnh đạo cấp cao, sự quay đầu của Trịnh Xuân Thanh cũng là muộn khi phải mất một thời gian dài đối tượng mới ra đầu thú.

Cũng theo ĐBQH Đặng Hoài Tân, cấp lãnh đạo cao nhất đã chỉ đạo rà soát, tập trung làm dứt điểm vụ án Trịnh Xuân Thanh.

Bởi thế, các cơ quan hữu quan có trách nhiệm cần thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo, định hướng như vậy, làm thế nào để góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng và những người sai phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sai phạm của mình.

Trong khi đó, ĐBQH Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) nhận xét, sau một thời gian bị truy nã, có thể Trịnh Xuân Thanh biết không thể trốn tránh được, thấy không có con đường khác, hoặc thấy ăn năn hối cải hoặc muốn quay về để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo Luật Hình sự, nếu người biết mình phạm tôi, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, bồi thường những thiệt hại gây ra thì có thể được khoan hồng và đây có thể coi là tình tiết giảm nhẹ sau này.

"Đây là kết quả rất tốt, nhất là khi Trịnh Xuân Thanh lại là một đầu mối quan trọng, từng lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) trong thời gian đơn vị xảy ra sai phạm. Bản thân Trịnh Xuân Thanh cũng có các dấu hiệu phạm btội rất rõ ràng.

Từ việc Trịnh Xuân Thanh đầu thú, chắc chắn những khai báo của bị can sẽ là căn cứ để cơ quan chức năng điều ta, xác minh, đẩy nhanh tiến độ xử lý vụ án và có thể mở rộng điều tra các vụ việc khác", Đại biểu Xuyền nhấn mạnh.

Trịnh Xuân Thanh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố về tội Tham ô và Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng do liên quan trách nhiệm về hàng loạt sai phạm xảy ra ở Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) và vụ án mua bán đất ở khu đô thị Thanh Hà A (Hà Nội).

Vụ án Trịnh Xuân Thanh liên tục bị Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng xác định là một trong những đại án của năm 2016-2017, yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung điều tra, truy bắt.

Hiện, 10 người liên quan vụ án đã bị bắt, trong đó có 4 cựu lãnh đạo PVC gồm ông Vũ Đức Thuận (ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), Nguyễn Mạnh Tiến (Phó Tổng giám đốc), Trương Quốc Dũng (Phó Tổng giám đốc), Phạm Tiến Đạt (Kế toán trưởng).

Thành Luân