Sau gần một năm trốn truy nã, Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam đã ra đầu thú.

Chiều 31/7, Bộ Công an cho biết bị can Trịnh Xuân Thanh đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đầu thú sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế.

Trước đó, tháng 9/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Chịu trách nhiệm chính về vi phạm, thua lỗ ở PVC

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và tài liệu điều tra, Trịnh Xuân Thanh và nhóm cán bộ chủ chốt của PVC đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát và làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng (giai đoạn 2011-2013).

Ban Bí thư kết luận ông Trịnh Xuân Thanh là người chịu trách nhiệm chính về các khuyết điểm, vi phạm và thua lỗ ở PVC. Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam dưới thời điều hành của ông Trịnh Xuân Thanh đã sử dụng vốn điều lệ đầu tư góp vốn vào các công ty con và công ty liên kết.

Tuy nhiên, các đơn vị này sản xuất kinh doanh không hiệu quả, dẫn đến tình trạng thua lỗ. Riêng năm 2012, một số dự án trọng điểm bị ngừng, giãn tiến độ hoặc vướng mắc chưa triển khai khiến PVC thua lỗ hơn 1.848 tỷ đồng.

Năm 2011, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và một số đơn vị thành viên, qua đó phát hiện PVC đã tham gia liên kết, liên doanh với nhiều doanh nghiệp bên ngoài gây thua lỗ và thất thoát vốn của nhà nước.

Con đường công danh của Trịnh Xuân Thanh ( Xem bản đầy đủ tại đây ). Đồ họa: Phượng Nguyễn.

Tại nhiều công trình, dự án lớn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVC tham gia với tư cách là Tổng thầu hoặc nhà thầu lớn nhưng sau khi nhận công trình, PVC lại chỉ định cho các công ty con hoặc bán thầu cho doanh nghiệp bên ngoài thi công. Việc lãnh đạo PVC thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế đã để lại hậu quả lớn.

Liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh, đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố 5 bị can tội Tham ô tài sản. Những người liên quan gồm 3 cán bộ Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch, Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC): Lương Văn Hòa (37 tuổi), nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án; Lê Xuân Khánh (41 tuổi), Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp; Nguyễn Lý Hải (53 tuổi), nguyên Trưởng phòng kỹ thuật (hiện là nhân viên phòng kỹ thuật thi công Ban điều hành Dự án nhiệt điện Thái Bình 2).

Hai người còn lại là Nguyễn Thành Quỳnh (44 tuổi), Giám đốc Ban kỹ thuật Công nghệ, Tổng công ty Miền Trung và Lê Thị Anh Hoa (38 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Quỳnh Hoa. Cảnh sát đã bắt giam 4 người và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Hoa.

Ngoài ra, 2 bị can khác bị khởi tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Họ gồm: Đỗ Văn Hồng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty PVC-KB và Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty PVC.

Trịnh Xuân Thanh không trốn theo đường chính ngạch

Liên quan vụ Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, tại cuộc tiếp xúc cử tri ở TP Đà Nẵng vào cuối tháng 11/2016, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nói rằng sở dĩ Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài là do khi đó các cơ quan chức năng mới bắt đầu kiểm tra những hành vi có dấu hiệu phạm tội của ông ta.

Tại một cuộc họp báo cuối năm 2016 do Bộ Công an tổ chức, một lãnh đạo đại diện Tổng cục cảnh sát chia sẻ, qua rà soát cho thấy Trịnh Xuân Thanh không bỏ trốn theo con đường chính ngạch. Cơ quan này đã phối hợp với lực lượng Interpol phối hợp truy bắt kẻ đang mang lệnh truy nã.

Theo trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Bộ Công an cho biết một số tổ chức quốc tế như Interpol, Europol, Aseanpol và công an các nước như Nga, Mỹ, Canada, Đức, Trung Quốc... cũng vào cuộc hỗ trợ Việt Nam truy bắt tội phạm lẩn trốn.

Với nghi vấn thông tin có thể bị lộ lọt khiến Trịnh Xuân Thanh kịp bỏ trốn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định: "Bộ đã xem xét, kết quả cho thấy không có việc đó".

Trả lời cử tri TP.HCM về vấn đề nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) bỏ trốn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Trịnh Xuân Thanh dù có trốn đi đâu cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng và truy tố trước pháp luật. “Trước đây từng có một số trường hợp bỏ trốn ra nước ngoài như Dương Chí Dũng, Giang Kim Đạt. Có trường hợp bỏ trốn 5 - 6 năm, cuối cùng cũng bị bắt, đưa về xét xử”, Chủ tịch nước nói.

Trịnh Xuân Thanh (sinh năm 1966, quê ở huyện Đông Anh, Hà Nội), có trình độ Đại học kiến trúc, Kỹ sư Quy hoạch đô thị.

Trước khi được Bộ Công Thương luân chuyển vào Hậu Giang và được HĐND tỉnh này bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh vào tháng 5/2015, ông Thanh là Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng, thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ này; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí.

Bá Chiêm