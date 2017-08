Trao đổi với Infonet, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho biết, việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú thể hiện công tác phòng chống tham nhũng bước đầu hiệu quả. Cùng với việc đầu thú, nếu Trịnh Xuân Thanh thành khẩn khai báo sẽ được xem xét khoan hồng.

Dư luận đánh giá cao

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đánh giá, việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú là một sự việc đáng chú ý trong giai đoạn hiện nay khi mà chúng ta đang quyết liệt thực hiện phòng chống tham nhũng.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú hể hiện công tác phòng chống tham nhũng bước đầu hiệu quả.

Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, sự việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú trước cơ quan pháp luật được dư luận đánh giá là công tác phòng chống tham nhũng bước đầu có kết quả, tiếp tục mở ra hướng đi tháo gỡ bế tắc lâu nay khi giải quyết các vụ có liên quan đến cán bộ cấp cao.

Ông Lưu Bình Nhưỡng cũng nhấn mạnh hai vấn đề: Thứ nhất, sự việc này thể hiện rõ quyết tâm của chúng ta khi thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư kiên quyết đưa Trịnh Xuân Thanh ra xử lý trước pháp luật. Thứ hai, Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú sẽ giảm bớt công việc cho các cơ quan pháp luật.

Ông Nhưỡng cho rằng đây là tín hiệu tốt, cơ quan pháp luật đã làm việc có hiệu quả. Điều này thể hiện rõ ràng: Trịnh Xuân Thanh đã thừa nhận trách nhiệm của mình mới ra đầu thú.

“Căn cứ vào tính chất mức độ hành vi của Trịnh Xuân Thanh và những cá nhân liên quan, cơ quan pháp luật sẽ xem xét điều tra để làm rõ vấn đề, để quyết định mức độ trách nhiệm đến đâu" - ông Nhưỡng nói.

Ông Nhưỡng dẫn giải thêm, cơ quan pháp luật sẽ làm rõ các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của Trịnh Xuân Thanh tại Tổng Công ty xây dựng dầu khí Việt Nam (PVC); những việc khác có liên quan đến Trịnh Xuân Thanh; các cá nhân có liên quan sự vụ tham nhũng.

Việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú được coi là chưa từng có trong tiền lệ, do đó ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, nếu đã đầu thú và thành khẩn khai báo, căn cứ theo quy định của Bộ Luật Hình sự thì Trịnh Xuân Thanh cũng sẽ được xem xét khoan hồng.

Quyết tâm truy bắt Trịnh Xuân Thanh

Ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh, sinh ngày 13/2/1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội; hiện là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú.

Cùng ngày 31/7, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục chỉ đạo thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017. Trong đó, Ban Chỉ đạo theo dõi đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Trước đó, ngày 17/4, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo đã yêu cầu các cơ quan tố tụng tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); truy bắt, dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước phục vụ điều tra, xử lý vụ án.