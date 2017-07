Đêm nay và nhiều đêm nữa, khi cả nước vui thì ở đâu đó, chắc chắn có người đang “tim đập, chân run”. Song, họ càng run sợ bao nhiêu thì nhân dân càng phấn khởi bấy nhiêu bởi niềm tin đang trỗi dậy.

Thông tin mới nhất và cũng nóng bỏng nhất, đó là ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), hiện là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú.

Đây là một tin làm nức lòng với nhân dân cả nước bởi cuối cùng, nghi phạm đã phải trình diện trước cơ quan pháp luật. Song, có lẽ phấn khởi nhất chính là lực lượng công an mà cụ thể, những người trong ban chuyên án.

Việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt hay đầu thú, về bản chất không khác nhau nhiều bởi chỉ khi bị truy lùng gắt gao và biết mình không thể thoát được “lưới trời lồng lộng” thì một con người như Trịnh Xuân Thanh mới chịu đầu thú.

Thế là sau Dương Chí Dũng, Giang Kim Đạt, giờ đây một lần nữa, Công an Nhân dân lại tiếp tục lập chiến công, thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình.

Giống như lần bắt được Dương Chí Dũng, việc Trịnh Xuân Thanh đầu thú tiếp tục xóa tan sự nghi ngờ lộ thông tin trong quần chúng nhân dân và ngay tại nghị trường, đã có đại biểu thẳng thắn đặt câu hỏi có hay không sự lộ bí mật, bao che từ phía lực lượng an ninh?

Giờ đây, các câu hỏi sẽ có câu trả lời. Việc có lộ thông tin hay không và nếu lộ thì ai để lộ? Không thể con sâu làm rầu nồi canh. Không để nhân dân nghi ngờ về cả một lực lượng an ninh sau những sự việc như thế này. Câu trả lời rồi đây chắc chắn sẽ được làm sáng tỏ khi Trịnh Xuân Thanh khai báo.

Song, có một điều còn to lớn hơn, đó là không chỉ một tên tội phạm bị bắt mà quần chúng nhân dân đã thấy được quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Việc Dương Chí Dũng rồi Giang Kim Đạt, Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ít nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của nhân dân về công cuộc chống tham nhũng.

Cũng phái công bằng, công cuộc phòng chống tham nhũng do Đảng phát động và Luật phòng chống tham nhũng sau nhiều năm thực hiện đã không đạt hiệu quả như mong muốn. Những vụ tham nhũng ngày càng nhiều, tinh vi và nghiêm trọng hơn với số tài sản ngày càng lớn.

Điều đó khiến quần chúng nhân dân thiếu niềm tin, thậm chí hoài nghi về quyết tâm chống tham nhũng. Đó là điều đau xót mà Đảng không thể chấp nhận bởi Đảng Cộng sản Việt Nam từ những ngày đầu thành lập cho đến nay luôn luôn lấy niềm tin và hạnh phúc của nhân dân làm nhiệm vụ tối thượng.

Việc Trịnh Xuân Thanh đầu thú còn làm sáng tỏ nhiều điều. Từ có hay không việc tiết lộ thông tin đến ai đã bao che cho Thanh và những hành vi tham nhũng như thế nào sẽ được phơi bày ra ánh sáng pháp luật và để nhân dân được biết.

Tuy nhiên, trong cái vui chung, có lẽ không khỏi có người lo, thậm chí rất lo

Đó là những ai là đồng phạm của Trịnh Xuân Thanh trên con đường tha hóa và cả những ai o bế, tiếp tay cho Thanh trên con đường thăng tiến và phạm tội.

Không có họ, làm sao có Trịnh Xuân Thanh và không có họ, Trịnh Xuân Thanh cũng không thể tác yêu, tác quái.

Đêm nay và nhiều đêm nữa, khi cả nước vui thì ở đâu đó, chắc chắn có người đang “tim đập, chân run”. Song, họ càng run sợ bao nhiêu thì nhân dân càng phấn khởi bấy nhiêu bởi niềm tin đang trỗi dậy.

Có lẽ chưa bao giờ, công cuộc phòng chống tham nhũng được tiến hành bài bản, khoa học và mạnh mẽ như giờ đây với sự vào cuộc quyết liệt của nhiều lực lượng. Mới đây, UBKT TW cũng vừa xem xét kỷ luật, đề nghị xử lý nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật trong đó, có Thứ trường Hồ Thị Kim Thoa.

Xin một lần nữa, xin gửi lời chúc mừng đến lực lượng Công an Nhân dân, chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ trong ban chuyên án.

BÙI HOÀNG TÁM (dantri.com.vn)