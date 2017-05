Cuộc vây bắt ông trùm có biệt danh “lão phật gia” và giang hồ khét tiếng Hùng “Sài Gòn”, Nghĩa “điên” đã được ban chuyên án lên kế hoạch rất kỹ.

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây ma túy tổng hợp khủng chuyên cung cấp hàng “đá” cho các vũ trường, quán hát trên địa bàn TP.HCM và các “đại lý” ma túy lớn của nhiều địa phương.

Trong đó, Đào Văn Khoan (SN 1962, chỗ ở tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) được xác định là kẻ cầm đầu. Khoan từng có 2 tiền án và gần chục tiền sự.

Khoan quê gốc ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, sinh trưởng trong một gia đình có “truyền thống” buôn bán “cái chết trắng”.

Ông trùm này có biệt danh là “lão phật gia”. Khi đã trở thành “bố già” trong giới ma túy và giang hồ, Khoan tạm trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Lượng ma túy "đá" khủng được "lão phật gia" giấu trong cốp xe.

Một trinh sát tham gia chuyên án cho biết, đầu năm 2017, các anh đã phát hiện một đường dây vận chuyển, mua bán ma túy tổng hợp dạng “đá” từ Lạng Sơn về Hà Nội, sau đó đưa vào TP.HCM tiêu thụ.

Xác định đây là đường dây ma túy lớn, phức tạp, Công an quận Bắc Từ Liêm đã lập chuyên án, tập trung tổng lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ để triệt phá.

Trực tiếp Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận thường xuyên chỉ đạo các cuộc họp cùng các thành viên ban chuyên án để đưa ra những nhận định, đánh giá và có phương án triển khai phù hợp với diễn biến thực tế.

"Bố già" - tức "lão phật gia" Đào Văn Khoan đang mang căn bệnh thế kỷ HIV.

Khoan rất tinh quái, thường xuyên thay đổi chỗ ở. Mỗi lần “hành sự” đều chỉ đạo đàn em thuê cho mình 1 chiếc ô tô khác nhau để tránh sự chú ý của mọi người xung quanh.

“Ngày 20/2, các trinh sát xác định, Đào Văn Khoan sẽ vận chuyển số lượng lớn ma túy từ tỉnh Lạng Sơn, đi qua các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh về TP.Hà Nội và chuyển vào TP.HCM. Ngay lập tức, ban chuyên án đã lên kế hoạch bắt giữ đối tượng”, trinh sát nhớ lại.

Tuy nhiên, vốn rất cáo già, lưu manh, Khoan không cho xe ô tô di chuyển từ Lạng Sơn về nội thành Hà Nội ngay theo cung đường hắn vẫn đi, mà Khoan cho xe vòng qua huyện Sóc Sơn (Hà Nội) với ý định ngược lên tỉnh Phú Thọ rồi mới quay trở về nội thành Hà Nội , nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Hùng "Sài Gòn" - giang hồ khét tiếng ở TP.HCM đã sa lưới.

Mặc dù vậy, các phương án vây bắt Khoan đã được ban chuyên án tính toán rất kỹ lưỡng, đảm bảo các yếu tố tuyệt đối bí mật, bất ngờ và an toàn.

Thành viên ban chuyên án xác nhận: “Đối tượng này có rất nhiều thủ đoạn đối phó, lại manh động nên ban chuyên án đã phải liên tục họp khẩn, đưa ra nhiều phương án và lựa chọn phương án triển khai phù hợp nhất”.

Theo đó, các tổ công tác của Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng vào vị trí mật phục, chốt chặn các ngả đường mà Khoan có thể đi qua. Với mức độ cảnh giác cao, khi đi qua khu vực Sóc Sơn, Khoan cho xe tăng tốc, lao rất nhanh.

Tuy nhiên, do đã dự đoán trước tình huống nên gần trưa ngày 20/2, tổ công tác đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ để buộc Khoan phải dừng ô tô tại Km 6+000 thuộc xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn.

Nghĩa "điên" - dân anh chị nổi danh ở khu vực quận 4, TP.HCM.

“Lúc đầu, Khoan rất ngoan cố, quyết cố thủ trong xe, không chịu mở cửa. Lực lượng làm nhiệm vụ đã phải nổ súng bắn chỉ thiên cảnh cáo thì đối tượng mới chịu ra ngoài”, trinh sát cho biết.

Khám xét trong xe ô tô của đối tượng, công an phát hiện 8 túi nilon chứa 8kg ma túy “đá” được cất giấu rất kỹ trong những chiếc vỏ chăn, cất ở cốp xe.

Mở rộng vụ án, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với C47 (bộ Công an) và PC47 Công an TP.HCM để bắt giữ 2 đồng phạm của Khoan là Lưu Văn Hùng (tức Hùng “Sài Gòn”, SN 1973, ở quận 8, TP.HCM) và Trần Hiếu Nghĩa (tức Nghĩa “điên”, SN 1982, trú tại quận 4, TP.HCM).

Đây đều là những giang hồ khét tiếng ở đất Sài thành, chủ yếu hoạt động tại khu vực trùm giang hồ N.C. nổi danh trước đây đã từng “cát cứ”.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Khen thưởng chiến công xuất sắc

Chiều 11/5, CA TP.Hà Nội và UBND quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân của Công an quận Bắc Từ Liêm có thành tích trong điều tra, khám phá 2 chuyên án mua bán trái phép ma túy lớn.

Trước 2 chiến công xuất sắc này, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên bộ Chính trị, Bộ trưởng bộ Công an đã gửi thư khen và quyết định trích quỹ phòng, chống tội phạm tặng 3 đơn vị tham gia chuyên án, mỗi đơn vị 10 triệu đồng gồm: Công an quận Bắc Từ Liêm; đội CSĐT tội phạm về ma túy và Công an phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã tặng bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân tham gia 2 chuyên án; Giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 16 cá nhân; UBND quận Bắc Từ Liêm tặng giấy khen cho 13 cá nhân.

Chí Công