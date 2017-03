Giữa đêm các trinh sát đột kích vào sới bạc, bắt giữ 19 đối tượng thu 281 triệu đồng, 19 bộ bài và hàng chục máy điện thoại.

Sáng 2/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa phá thành công chuyên án 217B, bắt giữ 19 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tang vật thu được là 281 triệu đồng, hàng chục điện thoại di động và tang vật liên quan.

Tại hiện trường lực lượng chưc năng thu giữ 281 triệu đồng, 19 bộ bài, hàng chục máy điện thoại.

Qua quá trình trinh sát nắm tình hình, lực lượng chức năng nhận thấy trong thời gian trước và sau Tết, trên địa bàn các huyện Yên Thành, Diễn Châu có nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền lớn.

Các đối tượng này tổ chức đánh bạc với nhiều hình thức, quy mô, hoạt động rất tinh vi. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, có người canh gác.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng PC 45 đã xác lập chuyên án 217B để tổ chức đấu tranh, triệt phá. Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát xác định các đối tượng thường tụ tập tại nhà Hồ Đình Thái (xóm Tân Quang, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành) để đánh bạc.

Khoảng 22h30’ ngày 23/2, các trinh sát đã ập vào nhà Hồ Đình Thái bắt quả tang.

Ngày 28/2, sau quá trình điều tra, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An xác định trong số 19 đối tượng có 8 đối tượng không liên quan, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can, trong đó 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Dũng (23 tuổi), Cao Văn Hòa (27 tuổi) và Phạm Nhất Thiết (31 tuổi) cùng trú xã Hoa Thành, huyện Yên Thành về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. 8 đối tượng khác bị cơ quan công an khởi tố về hành vi đánh bạc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN